Juan Martín Lucero llegó esta temporada a Colo Colo sin mayor cartel, pero respondió con creces: El Gato fue el goleador del Cacique este año y sus goles le valieron a los albos el Campeonato Nacional 2022 y mantenerse extremadamente competitivo en el ámbito internacional, aunque sin réditos.

En un adelanto del programa Sabor a Gol de TNT Sports -que tiene a Esteban Paredes como panelista estelar- el ex Vélez Sarsfield se refirió a lo que será su más que segura continuidad en los pastos del Estadio Monumental.

“Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club. En un club tan grande, siempre quieres pelear todo, cada derrota duele como un puñal porque se siente el doble”.

Los goles de Lucero le dieron un nuevo título a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

El Gato recordó lo que fue una Copa Libertadores que arrancó de más a menos: “La Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo. Estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada”, dijo.

El momento cúlmine del adelanto, eso sí, es cuando Esteban Paredes le habla de tú a tú a Lucero: “Tu llegada le dio un plus importante al club, porque hace rato se buscaba a un ‘9’ goleador. Encajaste de manera fenomenal”.

“Muchos alabamos tu juego y esperamos que te puedas quedar en Colo Colo mucho tiempo. Agradecido de que puedas estar en el equipo y formar parte de este gran grupo”, cerró el ex capitán albo.