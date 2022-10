Colo Colo está a punto de coronarse como el campeón del fútbol chileno. El Cacique está a 90 minutos de levantar el título 33 en su historia y Gustavo Quinteros es seguido por Independiente de Argentina. De momento no ha llegado nada hasta las oficinas de Blanco y Negro, pero la regencia del Rojo contactó directamente al estratega. A pesar de ello, Juan Martín Lucero confidenció que el técnico está con las pilas puestas para el duelo contra Coquimbo.

Lucero, uno de los refuerzos que llegaron a Chile por petición de Quinteros, se cuadró con su mentor en el fútbol chileno y le prestó toda la ropa posible, ya que él considera que el técnico ni siquiera mencionó está opción de partir.

"La verdad que Gustavo es un gran técnico. Lo ha demostrado a lo largo de su estadía en Colo Colo y en sus clubes anteriores. No tengo duda que está capacitado, pero sinceramente nosotros y yo lo he visto enfocado en el club", dijo.

Además, el delantero aseveró que "no sabemos nada al respecto de lo que se habla. Él está metido a muerte con nosotros, porque tenemos una final el domingo y así lo ha demostrado todos los días que ha estado acá con nosotros".

Gustavo Quinteros no pierde el foco según Juan Martín Lucero en Colo Colo (Agencia Uno)

ver también Gato Lucero es claro y le tira la pelota a Colo Colo sobre su continuidad en el fútbol chileno

Lucero es reacio a creer que Quinteros se marchará de Colo Colo. Más bien, el Gato está enfocado en lo que viene y ratificó que el argentino está en la misma onda que ellos.

"Sinceramente yo y mis compañeros no podemos ponernos a pensar en qué puede llegar a pasar en un futuro cuando realmente no hay nada concreto ni oficial. El domingo tenemos una nueva final y Gustavo (Quinteros) nos demuestra todos los días que está muy metido con nosotros. Se lo ve muy contento, muy alegre y no tenemos nada para comentar o decir”, añadió.