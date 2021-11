Colo Colo confirmó un nuevo caso de Covid-19 en el plantel, algo que afecta a Gustavo Quinteros y a los albos en la recta final del Campeonato Nacional, en el cual pelean palmo a palmo el título con Universidad Católica, a tan solo dos fechas del cierre del torneo.

Luego de haberse dado a conocer la noticia, fue el entrenador argentino nacionalizado boliviano que tomó la palabra en conferencia de prensa para los diversos medios, en donde se mostró tranquilo por lo que se está realizando en el Cacique en cuanto a protocolos sanitarios.

"Es un nuevo caso y un nuevo virus que está en el mundo y no en Colo Colo, pero nos está afectando en todos los ámbitos. Tenemos que aprender a convivir con este tema. Estamos tranquilos porque la persona está bien de salud- Estamos tranquilos también porque se está cumpliendo al pie de la letra el protocolo, especialmente en el tema de entrenamientos. Esperar que el jugador se recupere y que pueda volver a entrenar para el final", comenzó diciendo Quinteros.

Además, recalcó que "pudimos entrenar porque estamos cumpliendo con los protocolos, no compartimos en espacios cerrados, no se cambian juntos, solo nos juntamos en la cancha para entrenar. No debería haber problema. La gente encargada de analizar y entregar el informe ya estuvo acá y vio todos los espacios que ocupamos, la separación que mantenemos y que no compartimos en espacios cerrados".

"No va a haber problema porque estamos cumpliendo a la perfección con todo. La gente que vino a hacer la trazabilidad se dio cuenta. No tengo ningún temor de que pueda haber algún contacto estrecho", agregó.

Finalmente, le entregó un mensaje a la sociedad y le pidió a las personas que se vacunen."Lo importante es que todos estemos vacunados, que hagamos caso a las autoridades y tener todas las dosis necesarias para estar mucho más protegidos. Es un mensaje también para toda la gente", concluyó.

De esta manera, habrá que esperar los resultados de la Seremi de Salud para saber si finalmente Colo Colo tendrá contactos estrechos de cara al vital compromiso ante Unión Española.