Gustavo Quinteros tiene prácticamente definida la formación de Colo Colo que enfrentará a Fortaleza este miércoles buscando su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ahora sus únicas dudas pasan por el sector defensivo, ya que perdió a Óscar Opazo por suspensión y tiene a Emiliano Amor entre algodones.

El propio estratega puso en duda la presencia del central argentino, quien hace varias semanas ha estado limitado por una lesión en su tobillo. El lunes no entrenó con el grupo y este martes tuvo que hacer trabajos especiales para tratar de llegar al crucial duelo ante los brasileños.

“A Emiliano Amor lo vamos a tener en cuenta hasta horas antes del partido. Hoy entrenó de forma diferenciada con un poco de molestias, pero lo vamos a definir mañana. Tenemos jugadores para poder reemplazarlo. Han jugado diferentes defensores en el torneo y en la copa, lo han hecho bien. No tenemos problemas si hay que reemplazarlo. El que juegue seguramente lo hará muy bien”, expuso en conferencia de prensa.

En esa misma línea, señaló que “vamos a tratar de que el jugador esté con confianza y sin dolor. Si es así es probable que empiece el partido. Si no es así tendrá que jugar otro jugador. Los veo bien a todos para poder jugar. Lo puede hacer bien Zaldivia, Bruno Gutiérrez o Daniel Gutiérrez, o hasta Fuentes que en algún momento jugó ahí”.

De hecho, reconoció las molestias del ex Vélez ante River y por eso volvió a poner en duda su participación. “Emiliano el primer tiempo en Buenos Aires lo jugó muy bien, al igual que Falcon. En el segundo tiempo sentimos que bajaron en la parte física, uno por dolor y el otro por falta de entrenamientos normales. Pasa que cuando un jugador se siente bien, juega y no puede terminar bien el partido por el dolor. Vamos a esperar hasta el final. Si no se siente seguro y está con dolor, no va a jugar”, complementó.

De todos modos, el entrenador está tranquilo y expresó su confianza en sus posibles reemplazantes. “Zaldivia jugó contra Alianza, Coquimbo y ante O’Higgins. Bruno también entró en un momento complicado en Buenos Aires. Los veo bien. El que viene jugado siempre tiene más posibilidades de jugar mejor. Son distintas características, pero ambos pueden jugar bien. Con cualquiera de los dos en cancha estoy tranquilo. Tenemos para reemplazar a Emiliano”, destacó.

Amor trabaja para llegar ante Fortaleza. / FOTO: Colo Colo

Por ahora, el más seguro equipo que pararán los albos es con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia y Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.