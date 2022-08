Gustavo Quinteros dio a conocer las razones por las cuales no pudieron conseguir dar vuelta la llave frente a Ñublense y donde terminaron quedando eliminados de la Copa Chile.

Colo Colo no pudo quedarse con la victoria frente a Ñublense y se despide en octavos de final de la Copa Chile. El encuentro terminó con una igualdad uno a uno entre albos y chillanejos, con anotaciones de Maximiliano Falcón para el Cacique y Fernando Cordero para los sureños.

Gustavo Quinteros en conferencia de prensa explicó las razones por las cuales terminó pasando esta igualdad en el Estadio Monumental, donde el entrenador apuntó a que los clubes se vienen a meter atrás en la casa colocolina y terminando dañándolos de contragolpe.

“No sólo con Ñublense nos cuesta, también con otros equipos. Pasa que Colo Colo presiona arriba, deja espacios atrás, los equipos que se meten atrás te generan de contragolpe. No sufrimos tantas, otros equipos nos llegaron con mucho peligro, pero debemos seguir jugando así, como equipo grande, jugamos como equipo grande esta eliminatoria”.

No quedó todo ahí, debido a que además agregó que “Después tuvimos atenuantes, el partido anterior inicié en Chillán con varios jugadores que quería darles la posibilidad. La primera vez que jugamos con Ñublense jugamos con chicos de 17 años, siempre pasan cosas, todavía no nos enfrentamos con el equipo completo. Esperamos hacerlo en el último partido del Campeonato Nacional”.

No obstante, el entrenador igual quedó conforme con el desempeño de sus pupilos. “Tuvimos pelotas paradas, córner, elaboradas donde no estuvimos precisos. El rival aprovechó algunas contras y las pelotas paradas. Estoy conforme con el juego, con la propuesta del equipo, con jugar así en campo rival, ir a buscar el resultado”.

Además, señaló que “Por ahí nos faltó más claridad y definición, pero en el juego fuimos mejores que el rival. No fuimos superados. Si hubiésemos quedado afuera siendo inferiores, me preocuparía. Pero no fue así”.

Finalmente, lamentó las lesiones que sufrieron en esta llave con Ñublense y que sin duda preocupa al cuerpo técnico con miras a lo que serán los próximos partidos del Campeonato Nacional, donde la obligación es ser campeón para el club albo.

“No tuvimos suerte en la llave con las lesiones. Ojalá no se pierdan más de un partido. Hacer dos cambios en el primer tiempo… Pero bueno, esperemos que se recuperen, que no sea nada grave, se les harán estudios. Esperamos buenas noticias sobre eso y tenerlos para el partido contra La Calera que será una final para seguir en búsqueda del objetivo”.