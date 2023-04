Histórico de Colo Colo revienta a Darío Lezcano: "No era el refuerzo que necesitaba el club"

Darío Lezcano sonaba como un gran refuerzo para Colo Colo y para el fútbol chileno. El currículum del delantero paraguayo tenía pasos exitosos en Suiza y también en la Bundesliga de Alemania. Igualmente, en el FC Juárez de México estaba consolidándose otra vez, luego de varias lesiones. Sin embargo, hasta el momento, el guaraní no ha mostrado su talento y está lejos de ser titular indiscutido.

Su indolente actuación frente a Santiago City, elenco de la cuarta división del fútbol nacional, no dejó contento ni a los hinchas, ni a Gustavo Quinteros ni a los históricos de Colo Colo. Uno de los que criticó la perfomance de Lezcano fue Gabriel Mendoza.

El Coca cree que el delantero no ha mostrado un buen paso por el Cacique y que está lejos de ser ese jugador estrella que todos pensaban al principio de temporada.

"Lezcano para ser extranjero está lejos de ser aporte y lejos de ser el gran refuerzo. No era el refuerzo que necesitaba Colo Colo y está claro que es así", expresó Mendoza.

Darío Lezcano está lejos de ser el refuerzo esperado en Colo Colo (Guille Salazar)

La crítica de Mendoza, eso sí, también fue medida y tuvo un punto medio para abordar. "No está a punto, no está bien físicamente y se ve disminuido, aunque tampoco hay que matarlo mucho. Para qué, no tiene sentido", agregó el Coca sobre Lezcano.

El seleccionado chileno y Campeón de América con Colo Colo, claramente, tiene una apuesta y Lezcano no está considerado en su opción primera para la ofensiva de los albos pensando en la Libertadores y el Torneo Nacional.

"Para mí, Damián Pizarro tiene que seguir siendo el titular. Con Bolados están teniendo muy buena dupla. Pizarro y Boaldos son los titulares. Luego pensar en Benegas y de ahí en Lezcano, porque el equipo se ha ido afiatando y se ha ido encontrando", terminó Mendoza.