Eddio "Yeyo" Inostroza conversó con Bolavip Chile y dejó en claro que no le gustó el viaje de Gustavo Quinteros a Argentina en medio de los rumores de una posible partida a Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros viajó el fin de semana pasado a Argentina, situación que encendió las alarmas en los hinchas de Colo Colo, los cuales se enteraron a la misma hora que Independiente de Avellaneda tenía entre sus planes al adiestrador del Popular para reemplazar a Julio César Falcioni.

Ya han pasado más los días y el estratega de 57 años retornó a nuestro país, pero sin querer decir ninguna palabra acerca de este tema: "No hablo de temas que no me interesan en este momento", indicó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez.

Lo cierto es que desde Argentina afirman que DT albo es el "principal candidato" para asumir la banca del Rojo en la próxima temporada, algo que no fue bien visto por Eddio Inostroza, el conocido “Yeyo”, fiel ayudante de Mirko Jozic.

"Yo creo que Quinteros pisó el palito. El hecho de haber viajado a Argentina agranda la noticia que salió ¿Era conveniente viajar en estos momentos? Necesita mucho más acoplamiento en estas últimas instancias y que no se confíe. Viajar le echó más leña al fuego", partió diciendo en conversación con Bolavip Chile.

Quinteros podría estar viviendo sus últimos días en el Cacique | Foto: Agencia Uno

Dejando en claro que "Colo Colo es una institución grande que tiene historia, también Independiente, pero tenemos que empezar a nosotros a darle realce a lo que tenemos y nos estamos quedando en el tema de fútbol. No es posible que se suspendan los partidos a última hora, no es posible que la ANFP le eche la culpa a la ANFP".

ver también Asesor deportivo de Independiente seduce a Gustavo Quinteros

"En cualquier parte van a nombrar a algún jugador y un equipo y vamos a agarrar papa nosotros, sabemos que el fútbol no está tan sano, no está tan sano en todo sentido", cerró.