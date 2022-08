Se sigue buscando doblar la mano al destino y a las decisiones de las autoridad nacionales para que se pueda aumentar los aforos en los estadios, donde Colo Colo ha llevado la batuta al respecto y tener más hinchas en los recintos del Campeonato Nacional.

El Club Social y Deportivo Colo Colo y agrupaciones de hinchas de Universidad de Chile, Católica y Deportes Concepción quienes se reunieron con el Subsecretario de Salud, Juan Pablo Cuadrado para poder revertir la medida manifestando la preocupación al respecto.

Sin embargo, hay uno que bajó los calibres a estas campañas sosteniendo que otra área es aún más trascendente y que es garantizar la seguridad de los hinchas en los recintos del fútbol. Jorge Valdivia en Los Tenores de Radio ADN fue enfático en el tema y dio su parecer.

"Aparte de una campaña social, pública, todo lo que quieran hacer, estos personajes tienen que dar seguridad a sus hinchas, déjense de joder", fueron las primeras intervenciones del Mago.

Colo Colo ha liderado la campaña de aumento de aforo en los estadios (Agencia Uno)

También cree que es necesario que los clubes de una vez por todos se pongan a disposición de esta temática. "Si acá lo que se castiga es que vayan 200 hinchas y dejen la escoba afuera del estadio, claro y después eso lo toman como argumento para que no vaya más gente, para que no vayan más hinchas entonces los clubes tienen que hacerse responsable de sus hinchas ¿Es dífícil? es difícil, pero bueno", sostuvo el 10.

ver también Juanjo Buscalia está chocho con Solari en River y lo tapa en elogios

Valdivia siguió argumentando que acá el tema es que el tema de la pandemia no sería la gran razón de estas detrminaciones. "Uno prende la tele y ve Sudamericana, ve Libertadores, ve el fútbol brasilero, ve el fútbol argentino, ve Europa y están todos los estadios llenos ¿Y qué, allá no hay Covid? ¿No hay problema de salud? Entonces déjense de joder. Si al final lo que la gente necesita es que si yo voy al estadio con mi hijo y cuando salga no tenga roto el vidrio del auto, que no me roben en la esquina, que el Metro esté funcionado entonces de eso tienen que preocuparse y no la campaña social de 'oye queremos más gente', no. Tienen que dar otra seguridad a la gente que va al estadio", remató el ex seleccionado nacional.