Emiliano Amor no pierde la fe y le pone sus fichas a la remontada de Colo Colo ante Ñublense por Copa Chile: "Estamos convencidos que vamos a sacar el partido adelante"

Colo Colo no pudo superar a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por los octavos de final de la Copa Chile y tendrá que dejar todo en el Estadio Monumental para quedarse con la llave y la clasificación a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes del fútbol chileno.

Y es que el Cacique contó para este trascendental encuentro con el retorno de una de las piezas fundamentales en el esquema de Gustavo Quinteros y se trata del zaguero central Emiliano Amor, quien estuvo alrededor de tres meses afuera de las citaciones producto de una lesión en su tobillo que lo hizo pasar por el quirófano.

El ex Vélez Sarfield se tomó un momento y conversó este jueves con las redes oficiales del club, donde se mostró confiado con lo que puedan realizar en la vuelta.

"Me sentí que fui de menos a más, me fui asentando en la cancha, me sentí bien, pero obviamente hay que seguir mejorando", indicó sobre su vuelta a las canchas.

Amor valoró su retorno en el Cacique tras tres meses de ausencia por lesión | Foto: Agencia Uno

"Estamos con sensaciones encontradas porque perdimos un partido importante pero sabemos que de local nos hacemos muy fuertes. Estamos convencidos que vamos a sacar el partido adelante y con nuestra gente espero que haya el aforo que nos merecemos y no que el que viene siendo, así tenemos el apoyo de la gente que es muy importante para todos nosotros", sentenció.

Recordar que el partido de vuelta se disputará este domingo 21 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental y lo podrás seguir en vivo por Bolavip.