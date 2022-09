Dentro de lo que esta temporada en Colo Colo, una de las grandes ausencias que se ha notado en la plantilla del ‘Popular’ ha sido la del volante Joan Cruz, quien en el período anterior tuvo bastante protagonismo dentro de la plantilla, pero que para este 2022, no ha visto mayor actividad dentro del equipo, lo cual ha generado muchas interrogantes por su presente.

Ante esta situación, el ex volante nacional y hoy comentarista, Jorge Valdivia tuvo palabras en Radio ADN al escenario que atraviesa el mediocampista de 19 años, en donde no entiende el motivo del por el cual ni siquiera forma parte de las convocatorias.

“Yo pienso que, en lo mínimo, tener la chance de ir al banco. Ir citado. Tuve la suerte de verlo entrenar, nadie me puede desmentir, decir que entrena mal o que no respeta los horarios. Yo puedo decir que sí se entrena bien. Yo creo que debiera estar por lo menos en las citaciones”, partió señalando Valdivia.

Para el ‘Mago’, Cruz debería ser el reemplazante natural de Gabriel Costa en caso de no estar él como enlace del equipo “cuando no está Costa, debiese estar Joan Cruz. ¿Y qué hace Quinteros? Decide subir a Gil y pone al Vicho Pizarro. Está en todo su derecho, pero me cuesta entender por qué no está en la citación o que pueda tener más minutos, porque es un jugador de unas cualidades tremendas”, explicó en ADN.

Joan Cruz ha visto poca participación esta temporada en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Siguiendo con aquello, el retirado volante es claro en explicar de que él no pide la completa titularidad para Joan Cruz en Colo Colo, pero sí que se le den más oportunidades y le deja un pequeño recado a Gustavo Quinteros contra los juveniles.

“No estamos poniendo a Joan de titular, pero sí que tenga más oportunidades, como las ha tenido Oroz, Zavala, Thompson. Uno lee las declaraciones de Quinteros y dice que el juvenil que quiera estar, que esté y el que no, que se vaya. Chuta, yo soy juvenil y escucho a mi entrenador dar ese tipo de declaraciones me da miedo. Aparte, el jugador joven, difícilmente de este tipo de declaraciones, porque o se echa al entrenador encima o a sus compañeros”, apuntó el Mago.

Valdivia quien compartió con Cruz en su último periodo dentro del Cacique, indica que ya el jugador es una realidad y aquello lo demostró en partidos fundamentales en la temporada anterior, por lo que le genera mucha extrañeza que hoy no este ni en las nóminas.

“Para mí, ese jugador ya es presente. Nosotros hemos hablado de él, y es un jugador que jugó en el pasado y lo hizo bien. Hizo goles importantes, entró en clásicos, fue titular, y no lo hizo mal. Es ahí donde uno extraña y le resulta raro no verlo más veces en la citación”, lanzó en Radio ADN.

Finalmente, el ‘Mago’ se bancó al joven volante Albo, a quien lo ve comprometido y luchando por conseguir su oportunidad dentro del equipo, pero que Quinteros debe darle la chance de estar a la par de sus compañeros dándole minutos, ya que con los entrenos no basta.

“¿Qué es lo que uno escucha siempre? Que no se entrena, no, este jugador sí se entrena. Yo lo sigo en redes sociales y sube videos entrenando. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? que el jugador a pesar de la edad que tiene, está comprometido y quiere mejorar. Si no juega, no va a estar nunca, sus entrenamientos son complemento a lo que hace en el club. Entonces, ¿cómo termina igualando a sus compañeros? Jugando”, cerró.