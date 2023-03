La situación para Maximiliano Falcón en Colo Colo no es la mejor. El defensor uruguayo ha perdido la titularidad luego de su expusión ante Everton hace algunas fechas y Gustavo Quinteros ya lo dejó en la banca de suplentes ante Universidad de Chile en el Superclásico y está nuevamente cerca de vivirlo contra Cobresal.

Con respecto a la relación que vive el uruguayo y el DT albo, José Luis Villanueva entregó su opinión y puso en la mesa algunas situaciones que han protagonizado el jugador y el santafesino en algunos encuentros del Cacique.

"Hay que ver todas las señales también, porque muchas veces, bien o no, yo recuerdo que Quinteros pasaba rabia con Falcón en la defensa. No estoy diciendo de las expulsiones, estoy diciendo de la forma que tienen entre ellos de tratarse. Falcón le respondía muchas veces, por lo menos lo que se veía, díganme si estoy equivocado. Quinteros lo increpó muchas veces también. Se calentaba cuando lo tenía y era al que tenía que poner, porque además rendía", dijo Villanueva en Pauta de Juego.

"No sabemos cómo es esta relación en los entrenamientos y tal vez es una relación que está gastada y él (Quinteros) dice '¿sabes qué? Ya no lo soporto más, porque por mucho que me aporte una parte, yo creo que con un reemplazo me pueden aportar lo que me aporta, pero además me sacan toda esta tensión que se genera' o histeria que tienen ellos dos. Insisto, según lo que he visto en televisión, siempre están increpándose", agregó.

El defensor perdió la titularidad en Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, el ex delantero manifestó que "más allá de la espalda futbolística que tenga un jugador y sin decir que Falcón es malo para el grupo ni nada, pero hay algo que Quinteros debe estar viendo que no le gusta. No sé si con el grupo o con él, pero esto de que se enfrenten dos o tres veces públicamente, digo de esas palabrerías que habían o los alegatos desmedidos de Quinteros ante alguna cosa que no le gustó en cancha de Falcón" y que son como los alegatos de Falcón".

"Si nunca se ha quejado de que vaya fuerte a la pelota, nunca se ha quejado de que sea vehemente en la marca, porque eso es una virtud, pero siempre cuando lo putea o hace gestos y se enoja, es cuando hay algo más, cuando le echa la choreada a alguien o cuando se le va encima al árbitro. Como en cosas así", cerró.