Uno de los puesto más buscados para esta temporada por el estratega Gustavo Quinteros fue el del centrodelantero. La dirigencia alba puso manos a las obras y trajo a un jugador de renombre en el fútbol argentino, como es: Juan Martín Lucero.

El ex goleador de Vélez Sarfield se puso la camiseta alba y pudo anotar en el debut del Cacique en el Campeonato Nacional ante Everton de Viña del Mar, pero ante Deportes La Serena su rendimiento quedó al debe.

Lucero conversó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports acerca de lo que le pide el entrenador argentino nacionalizado boliviano en el terreno de juego.

“No es que me pida una tarea especifica, es muy flexible, me da opciones para que me mueva, que tire diagonales, que quede de apoyo en el área. Es flexible, lo importante es que siempre ocupemos la posición que deja nuestro compañero. Me pide moverme por todo el frente de ataque y es algo que me gusta”, afirmó el centrodelantero.

Además, dio a conocer cómo maneja la cabeza y la emoción a la hora de no convertir. “Hay que manejarlo con tranquilidad, no siempre se va a poder convertir un gol. Yo siempre priorizo que el equipo gane, eso nos hace crecer como equipo e individualmente. Estoy tranquilo cuando no me toca convertir, el otro día no me tocó, pero en el primer tiempo generamos ocasiones”, remarcó el argentino.

Finalmente, fue consultado acerca del Superclásico del fútbol chileno, el cual se acerca con pasos agigantados. “Es un partido distinto a todos, es un clásico, se vive y se siente aparte, siempre hay que dar un plus”, detalló Lucero.

“Hay que hacerlo de la mejor manera. Lo juega el pueblo, la ciudad, hay que disfrutarlo y ganarlo. Los clásicos están para ganarlos y hay que seguir con la racha que tiene el club”, cerró.