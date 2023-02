Colo Colo sigue sin levantar cabeza en el Campeonato Nacional luego de perder por un ajustado 3-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, resultado que dejó a los hinchas albos disconformes por el trabajo realizado por el conjunto popular

Lo cierto es que los dirigidos por Gustavo Quinteros cedieron puntos valiosos en su afán de escalar en la tabla de posiciones y seguir de cerca lo que están haciendo Universidad de Chile, Universidad Católica y Huachipato, entre otros, en el presente Torneo Nacional.

Foto: Agencia Uno

Uno que se fue en picada en contra del DT albo fue Francisco Eguiluz, quien en su rol de conductor del programa Agenda Matinal del canal de Youtube de Todo Es Cancha, criticó duramente las decisiones del estratega argentino nacionalizado boliviano ante los Piratas.

"Yo creo que el gran responsable se llama Gustavo Quinteros por tomar decisiones absurdas antes del partido como desarmar el mediocampo. Desarma la dupla de César Fuentes con Esteban Pavez para mandarlo de lateral derecho, donde se vio absolutamente incómodo, se comió un baile del chico Chandía y estuvo todo el compromiso ante la raya", partió diciendo el comunicador.

En la misma línea, agregó que "cuando uno escucha la conferencia de Quinteros y escucha que el DT se queja de la falla defensiva ¿Dónde está el trabajo de Quinteros en un plantel como Colo Colo? Tú no lo ves todavía. El año pasado todo bien y este año, después de su decisión de irse a comentar el Mundial y dándole un montón de tiempo de regalo a los otros equipos, Colo Colo se ve pésimamente mal trabajado, de los peores trabajados del fútbol chileno".

"Toma decisiones absurdas como poner a un jugador lesionado porque a Erick Wiemberg todos les vimos el vendaje, el muchacho se termina resintiendo y no tenía lateral suplente. No conforme con romper a Amor, fuiste a romper a Wiemberg ahora y pusiste a Bouzat para que fuera tu lateral...Paremos de vender el verso, la pomada. Trajiste un central lesionado, si De los Santos lleva un mes y medio acá y todavía no debut. A Ramiro González lo pediste y ahí está, a Castillo lo pediste tú y ahí está", sentenció.