El DT aseguró que Colo Colo demostró que con plantel completo es el mejor equipo del fútbol chileno y enfatizó: "Si no pasaban cosas como las que pasaron, era otra la historia, no tengo duda".

Gustavo Quinteros se refirió al esfuerzo que realizó el plantel de Colo Colo para preparar la pretemporada en Pilar antes del primer partido oficial del 2022, en el cual triunfaron por 2-0 ante la Universidad Católica en el Ester Roa de Concepción.

"Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, estuvieron 18 días hasta llegar acá sin ver a sus familias. Se prepararon muy bien, querían ganar este partido. Es un título más, este club merece iniciar así la temporada", dijo en diálogo con TNT Sports.

El estratega no se quedó ahí y lanzó una frase recordando el torneo pasado: "Y se demuestra de nuevo: cuando el año pasado jugamos completos fuimos superiores a todos, hoy lo demostramos de nuevo. Si no pasaban cosas como las que pasaron, era otra la historia, no tengo duda. Hoy quisimos demostrar que eso fue así, lo demostramos y ganamos un partido siendo superiores", agregó.

Quinteros aseguró que plantearon la estrategia del 2021: "Nosotros siempre trabajamos así, toda la temporada hicimos lo mismo, presionando alto, arriba, como un equipo grande debe hacer, forzando los errores rivales, si lo hacemos bien va a pasar y hoy cometieron un error e hicimos un gol. Es uno de los patrones de juego ese. Después se jugó muy bien, se hicieron movimientos muy buenos, fallamos dos o tres más. Me voy contento porque se ganó un partido ante un gran rival, que jugó bien de acuerdo a sus posibilidades y pudimos superar futbolísticamente y en el resultado".

El DT se mostró feliz por tener a todos los refuerzos que solicitó antes de la pretemporada "Estoy muy emocionado, pudo venir mi hijo menor, los demás están en actividades y no pudieron. Estoy muy feliz, es para él, para toda mi familia y para toda la gente de Colo Colo, la hinchada, los dirigentes, a Daniel Morón que hizo un gran trabajo teniendo los refuerzos antes que comience todo, el año pasado no pasó eso y hoy estamos muy bien. Estoy feliz y disfrutando mucho. Fue un partido muy favorable desde el inicio, tuvimos más opciones, jugamos mejor y merecimos ganar".

El santafesino se refirió a la opción de un cuarto refuerzo: "Formamos un equipo competitivo. Se fueron un par de jugadores y vamos a intentar agregar algún jugador más de tres cuartos hacia adelante, de elaboración. Vamos a ver, ojalá se pueda, pero estoy conforme. Prefiero incorporar un extremo o mediapunta, un jugador más ahí. Es donde no pudimos reemplazar a Martín Rodríguez, usamos a Solari, ahora a Costa. Si agregamos uno más ahí, podemos tener más variantes. Vamos a pelear el Campeonato, queremos llegar primero y después debemos hacerlo de la mejor manera en la Libertadores porque hace tiempo no se hace eso", cerró el técnico supercampeón.