Leo Caprile es enfático con el Colo Colo vs. Universidad Católica: "Es el clásico"

Los enfrentamientos entre Colo Colo y Universidad Católica hace años que han comenzado a tomar otro color, donde muchos lo han definido como el clásico más importante del Campeonato Nacional.

Las grandes diferencias de los albos contra Universidad de Chile en los Superclásicos, han desplazado este encuentro, para muchos hinchas, por lo que la discusión para saber si es un clásico el del Cacique y Cruzados está más que abierta.

Un debate donde se pone la pluma el comunicador Leo Caprile, quien en conversación con Bolavip, le pone un punto final.

Los Cruzados hacen pelea a Colo Colo. Foto: Photosport

"Es el clásico. Por las diferencias, que son estrechas. En el último tiempo están peleando campeonatos en un clásico", comenta.

En ese sentido, asegura que el gran detalles con los duelos con Universidad de Chile son la gran diferencia en los resultados.

"El otro Superclásico es más que nada por la rivalidad, pero no pasa por los números. Porque Colo Colo tendría que dejar de campeonar una década y ellos campeonar una década completa y más para igualar los récords. Más de 180 partidos, más de un 70%, pero no tiene por donde. Es una rivalidad tribal, diría yo. No tiene que ver con un clásico en el fútbol, incluso una vez leí que era el más desigual del mundo, pese a que le siguen poniendo Superclásico", detalló.

Por lo mismo, asegura que a la UC le falta sólo algo en su vitrina para que pase a ser el partido más importante del fútbol chileno.

"Es un gran clásico. Católica es una institución con un desarrollo espectacular en el último tiempo, Colo Colo también. Pero a Católica le faltan copas internacionales, le falta por lo menos una. Es una gran institución la Católica, dejémonos de hue..", finalizó