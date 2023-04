Llegó la hora y Colo Colo aguarda por su estreno en la Copa Libertadores de América versión año 2023 y lo hará ante el Deportivo Pereira de Colombia este miércoles en calidad de visita a las 22 horas de nuestro país.

Y la expectación en el pueblo colocolino siempre está en alto y sobre todo cuando se trata de este certamen continental de clubes. Tal es el caso de un reconocido hincha del cacique, el animador Leo Caprile, quien en diálogo con Bolavip compartió su parecer respecto de lo que espera del debut del equipo de Quinteros ante los cafetaleros.

"Colo Colo para mi y para todos, es una caja de sorpresas. Puede que golee como puede que nos metan cinco, espero que pase lo primero. Es un equipo demasiado irregular como para que un aficionado haga un pronóstico. Me la juego porque nos sorprendamos para bien", señaló el mítico comunicador.

Respecto sobre por dónde podrían pasar las claves del partido, Caprile sostiene que "si aguantan los primeros veinte minutos, podría hacer algo interesante. Tiene ese factor sorpresa y eso es lo entretenido de ver al Colo Colo de (Gustavo) Quinteros", remarcó el ex animador de ¿Cuánto vale el Show?

En relación al pálpito del grupo F de la Copa, Leo sabe que ante Boca Juniors será difícil sumar, pero que los puntos sí o sí se deben conseguir frente a los otros cuadros de la competencia. "Con Boca acá, un empate sería un triunfo, no es como el Colo Colo de antes. Hay que sacar puntos afuera con Deportivo Pereira y Monagas", sentenció el presentador.

Además, tuvo palabras para las nuevas figuras que van asomando en el cacique, entre ellas, la del delantero Damián Pizarro y si es que existen esperanzas en esta nueva camada alba. "No es que me llene de ilusiones, son realidades. Quinteros es buen entrenador, pero sí es porfiado y le gustan las sandías caladas, recurre poco a la cantera y ahí hay cabros con la cabeza muy livianita, todavía y por lo general muy mal asesorados que con cuatro o cinco luquitas, se vuelven locos. Hace falta que en esa casa alba no solo haya creadores de estrellas, si no creadores de personas", recalcó.

Leo Caprile pide llevar con calma a Damián Pizarro y a todos los canteranos del cacique (Photosport)

Finalmente, pidió llevar de a poco a la nueva sensación colocolina, "espero que Damián Pizarro que es un gran proyecto, pero ha hecho un gol, no lo transformemos en estrella. No lo comparemos con Esteban Paredes, Lucero, Fernando Vergara o Manuel Neira, no hay por dónde. Está el caso de Carlos Palacios, que volvió con la cola entre las piernas. Si queremos buenos futbolisitas, formémoslos y eduquémoslos, primero", finalizó Caprile.