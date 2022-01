Colo Colo trabaja mentalizado en la pretemporada que está realizando en Argentina con los pensamientos puestos en sus primeros encuentros amistosos oficiales. Los albos se medirán este viernes a la Universidad de Chile en el Torneo de Verano que se desarrollará en La Plata, siendo el primer apretón de mano que tendrán en cuanto a lo deportivo durante este nuevo año.

Una de las medidas que ha generado noticia es el interés que colocó el Club América de México en Pablo Solari. El Cacique adquirió antes del cierre de año el 80% del pase del jugador, por lo que aprovechó la instancia para retenerlo en el club con una renovación de contrato hasta el 2025.

No obstante, esta medida causó harto revuelo en la directiva de Blanco y Negro. Fue el propio Marcelo Barticciotto quien comentó en Al Aire Libre en Cooperativa que la dirigencia alba rechazó esta primera propuesta por el futbolista la cual esperan pueda ser aumentada considerando el esfuerzo económico que realizaron.

“Es que yo tengo entendido que no hay ninguna posibilidad de que se vaya. La oferta no convenció a Colo Colo. La oferta que le hizo el América a Colo Colo no los ha convencido para lo que invirtieron, por el millón trecientos que invirtieron por el 80% del pase, deberían ofrece mucho más de lo que están ofreciendo ahora”, detalló el exfutbolista albo.

No fue lo único que entregó el comunicador, debido a que también señaló que “Ante ofertas muy buenas, es muy difícil retener jugadores en el fútbol chileno, es muy difícil, es casi imposible”, sentenció.

AMÉRICA TENDRÍA PENSANDO REALIZAR UNA CONTRAOFERTA.

El club mexicano habría recibido ya el rechazo de su primera propuesta, por la cual analizarían la opción de hacer una contraoferta al respecto, la cual podría alcanzar incluso los 4.5 millones de dólares según los reportes que se han entregado al respecto.