Colo Colo cayó 2-1 ante River Plate en el estadio Monumental. Marcelo Gallardo destacó el nivel del equipo de Gustavo Quinteros. El Muñeco dejó claro que tenía claro que el desafío de venir a Santiago a enfrentar al Cacique no sería sencillo. "Enfrentamos a un muy buen equipo como Colo Colo, con una dinámica de juego y con confianza. Sabíamos que no sería fácil", dijo.

Uno de los temas que no dejó pasar el DT fue el estadio del campo de juego que fue afectado por las lluvias en la capital el día martes: "La cancha estaba muy mala, no picaba bien la pelota, no tuvimos la precisión en un campo así pero intentamos. Hubo algunos errores de salida que nos pudieron agarrar en peores condiciones, pero no pasó".

Gallardo se refirió al juego intenso de los albos en el inicio que, en su opinión, bajó en el complemento: "Me parece que, a medida que se desarrolló el partido, nos sentimos más cómodos. Ellos bajaron la gran intensidad que intentaron imponer de entrada con su gente y en su cancha, en el segundo tiempo nos hicimos de la pelota, más tenencia, más aproximaciones que pudieron ser, faltó esa puntada final, nos faltaba concretar mejor".

El estratega quedó muy conforme: "Estoy contento por los jugadores, necesitaban un partido rápidamente para pisar nuevamente fuerte en la Copa y terminamos redondeando una muy buena victoria de Copa Libertadores".

River Plate visitará a Sarmiento el sábado a las 20:30 por la Primera División de Argentina. Luego, viajará a Brasil para el partido con Fortaleza del jueves a las 18:00 en el Arena Castelao.