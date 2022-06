El regreso de Colo Colo a las canchas no fue como esperaban los hinchas y protagonizó un pálido empate sin goles contra Deportes Temuco en el encuentro de ida de la tercera ronda de la Copa Chile. Las sensaciones futbolísticas no fueron las mejores en los albos y hay cierta preocupación a nueve días del partido con Inter de Porto Alegre.

Uno de los referentes del plantel como Óscar Opazo puso paños fríos y no dramatizó por el resultado considerando que es el primero después de la intertemporada.

“No es un resultado que esperábamos, menos en casa y con nuestra gente. Si bien no jugamos un partido maravilloso, sí estuvimos cerca siempre de poder ganarlo. Nos creamos situaciones quizás no tan claras, pero empujamos para poder ganar, lamentablemente no estuvimos finos en el último cuarto de cancha”, dijo a las redes sociales del club.

Si bien no escondió su amargura por el resultado, advirtió que el semestre está empezando y ahora que tendrán plantel completo espera mostrar una mejor cara. “Nos vamos tristes, pero con la llave abierta, todavía tenemos que ir a jugar allá. Pero esto está recién empezando, es el primer partido después de una pretemporada bastante fuerte, muchos jugadores que no estuvieron por X motivo, y esperar que en la semana podamos trabajar, afrontar la vuelta como corresponde y después la Copa”, agregó.

Óscar Opazo fue capitán en el duelo entre Colo Colo y Deportes Temuco. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea, el Torta expresó su optimismo para encarar lo que viene, donde los albos jugarán en tres frentes. “Estamos enfocados en que este semestre tenemos que darlo todo para conseguir los objetivos que nos planteamos a principio de año, hoy se nos suma la Copa Chile y la Sudamericana, trataremos de ir por todo para poder hacer un buen papel en todos los frentes”, cerró.

Colo Colo volverá a los entrenamientos este lunes para preparar la revancha ante Deportes Temuco en el estadio Germán Becker. Cinco días más tarde enfrentará a Internacional de Porto Alegre en el Monumental por los octavos de final de Copa Sudamericana.