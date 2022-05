Una dura semana fue la que vivió Colo Colo, los Albos se despidieron de la Copa Libertadores tras caer por 4-3 ante Fortaleza en el Estadio Monumental, generando una gran desilusión para los hinchas y los mismos jugadores, quienes se esperanzaban con avanzar a octavos de final con el gran inicio que tuvieron en la competición continental.

Ante aquello, una de las grandes figuras del Cacique como lo es el delantero Pablo Solari dialogó con Bliz Sports sobre lo que fue este golpe bajo para el Popular, a lo que el argentino señaló que fue una decepción para todo el grupo, pero que cambiaron rápidamente la página para enfocarse en lo que viene.

“Estamos bastante decepcionados por lo que pasó pero ya cambiamos de página y vamos por todo, como te digo vamos por todo y cualquier rival que nos toque va a ser difícil pero no creo que ninguno va a ser tan difícil como nosotros”, inició expresando Solari.

Ahondando en su análisis sobre la Libertadores, El Pibe apuntó a que su gran comienzo en la competición los esperanzó en demasía para poder avanzar y que por esto el quedar sin clasificar a octavos de final es una decepción para ellos, en donde además expresa que deben aprender de todos los errores que cometieron en el torneo para no volver a realizarlos.

Pablo Solari dio a conocer su canción favorita | Foto: Agencia Uno

“La verdad que nos veía bien, bueno por eso fue tan grande la decepción, porque venían bien, veníamos muy bien y bueno lamentablemente pasó, así por más triste que estemos ya tenemos que dar vuelta a la página de todo, esto sigue y bueno el fútbol es así hay que seguir no queda otra. yo creo que cometimos errores, hablando del juego, cometimos errores que qué bueno en Copa Libertadores no los puedes cometer realmente este te pasa factura”, aseguró el delantero argentino.

Otro de los puntos que tocó el joven atacante fue la ausencia de público para el duelo ante Fortaleza, en donde aseguró que extrañaron a su hinchada para ese partido por lo lindo de jugar con estadio lleno, pero indicó que aquello no era una justificación por la eliminación.

“Siento que igual el público ayuda, siempre el público ayuda, no es excusa de lo que pasó, pero igual no hay nada más lindo jugar con el estadio lleno, bueno nosotros que siempre tenemos el estadio lleno, y la verdad que se siente la gente, pero como te digo no es excusa en lo que hicimos mal y bueno hay que trabajar para que no vuelva a pasar”, aseveró el Pibe.

Finalmente, Solari comentó lo que fue su primera gran experiencia con el público del Popular en un partido ante la Union Española y dejó en claro cuál es su canción favorita de la hinchada Alba.

“Yo estaba en el banco recuerdo, cuando entro la gente empezó a cantar mi nombre, la verdad que fue una locura, algo hermoso y aparte algo que yo nunca había vivido, fue primera vez y la verdad que fue hermosa. La canción que más me gusta es la que dice ’25 años…’”, cerró entre risas.