Colo Colo sigue sin encontrar el rumbo en el Campeonato Nacional y Gustavo Quinteros ya comienza a pensar en lo que será la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que el Cacique quiere superar lo hizo durante el año 2022.

Para eso, los albos aprovecharán el parón por los amistosos FIFA para aceitar las piezas y llegar de la mejor manera posible a la semana del 4 de abril, fecha que será el tan ansiado debut del conjunto Popular en el torneo de clubes más prestigioso del continente.

Quinteros y Colo Colo se alistan para el sorteo de la Copa Libertadores 2023 | Foto: Agencia Uno

Mucho se ha hablado sobre las posibilidades del equipo de Quinteros en esta nueva edición, pero el periodista Francisco Eguiluz no tuvo piedad y criticó duramente a los refuerzos que llegaron en esta nueva temporada.

"¿Colo Colo con esa mugre de equipo que armó Quinteros puede competir en Libertadores? No tiene por donde. Además, los refuerzos que trajo: Fernando de Paul que es de los mejores refuerzos no juega nunca, Lezcano es malo, Castillo es malo, De los Santos todavía te lo doy, Ramiro González es malo, Wiemberg es un jugador correcto y ahí no más pero no es Gabriel Suazo", afirmó el comunicador en el programa.

"A mí no me vengan con cuento, hay mucho negociado de Quinteros por detrás o sea todos los jugadores llegan de Vélez Sarsfield, todos", recalcó el profesional de las comunicaciones.

Por último, criticó duramente los sueldos de algunos jugadores albos. "La persistencia con Leandro Benegas, Benegas gana un suelto multimillonario en Colo Colo y es malo. El otro día alguien me decía que el colombiano gana como 70 millones, no podí, tení que tener un poquito de decoro o sea hacerla más piola", remató.