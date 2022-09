El jugador formado en Colo Colo y actualmente en Unión La Calera, Williams Alarcón, tuvo un correctísimo partido con la Sub 23 y la está rompiendo en el cuadro calerano, instancia por la cual su padre se refirió a su presente y aseguró que no quería que dejara el Cacique y que luche su puesto en el equipo de Gustavo Quinteros.

Williams Alarcón irrumpió con fuerza en el primer equipo de Colo Colo hace un par de temporadas y, desde ese momento hasta su partida, intercaló titularidades con suplencias, pero siempre con presencia en las convocatorias.

Ya en el último tiempo con Gustavo Quinteros, Alarcón no tenía mayor continuidad y fue el motivo principal por el cual buscó un nuevo horizonte, siendo Unión La Calera el elegido para impulsar su carrera y tomar la continuidad que siempre buscó. Y le funcionó.

Alarcón ha sido uno de los pilares en un conjunto calerano que, si bien no brilla en la tabla de posiciones, ha sabido escalar y tuvo una excelente participación en Copa Sudamericana donde quedó eliminado en el epílogo del último partido de la fase de grupos.

Alarcón tuvo presencia en el Colo Colo que se salvo de caer a la B. | Foto: Agencia UNO

“Estoy feliz por mi hijo, él quiso salir de Colo Colo para sumar minutos y le ha ido bien. Yo no quería que mi hijo saliera y su mamá tampoco, pero conversamos en su momento y le hizo bien. Es titularísimo, juega mucho en La Calera y eso es importante para él. Sigue perteneciendo a Colo Colo, está a préstamo, pero con una opción de compra”, aseguró el papá -homónimo- al diario Las Últimas Noticias.

Alarcón dijo presente ayer en el triunfo de La Roja Sub 23 ante Perú en Iquique y fue buena pieza: “Gracias a esto es uno de los más experimentados en esta Sub 23 con 21 años. Ha madurado mucho, le sirvió jugar la Sudamericana, físicamente está grande, fuerte y nos tiene felices. Le insistí que no se fuera de Colo Colo, que luchara, le dije que se la jugara, pero me dijo que iba a buscar eso por afuera y le achuntó”, aseguró el papá.

Sobre una posible vuelta al cuadro albo, Alarcón padre mantiene la incertidumbre por lo que pueda ocurrir: “Veremos qué le depara el destino, tiene que volver a Colo Colo, pero están preguntando mucho por él de varios lados”, remató.