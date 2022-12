El ex futbolista Patricio Yáñez alzó la voz por la partida de Óscar Opazo de Colo Colo y sin pelos en la lengua lo ninguneo.

Una nueva perdida sufrió Gustavo Quinteros y el plantel de Colo Colo para la temporada 2023, luego que el lateral Óscar Opazo tomara una determinación acerca de su futuro y decidiera partir a Racing Club de Avellaneda.

"Estaban los contratos ya redactados y con eso entendimos que estábamos OK para firmar, pero se nos solicitó que el día jueves nos tendrían una respuesta", dijo en su momento Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, quien dejó entrever que no esperaban su salida en Macul.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, analizó la partida del "Torta" y se dio el tiempo para ningunear al futbolista de 32 años en el programa radial.

"Estamos hablando que Opazo le dijo que no a Colo Colo ¿Opazo?. Yo creo que en el fútbol chileno deben haber varios Opazo, no es una baja importante en el tema del plantel de Colo Colo", indicó el ex seleccionado nacional.

Vale destacar que el ex jugador Caturro llegó proveniente de Santiago Wanderers hace cinco años y se transformó rápidamente en una de las figuras del conjunto Popular, donde incluso portó la jineta de capitán, y levantó siete títulos: dos Copa Chile, el Transición 2017, tres Supercopa y el Campeonato Nacional 2022.

Recordar que Ópazo llegará a La Academia a reemplazar la vacante que dejó Eugenio Mena, quien ya tiene un principio de acuerdo con Universidad Católica.