Brayan Cortés, Gabriel Suazo e Iván Morales son los futbolistas de Colo Colo convocados a la Selección Chilena para los partidos ante Argentina en Calama y Bolivia en La Paz por las clasificatorias a Qatar 2022.

El primer duelo de La Roja será ante la selección trasandina el jueves 27 de enero a las 21:15 en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Gustavo Quinteros se refirió a una posibilidad de que los futbolistas sean liberados el viernes, en caso de suceder aquello se perderán el partido con el equipo albo de este domingo 23 de enero a las 19:00 ante la Universidad Católica por la Supercopa.

"Conmigo no se comunicó nadie de la Federación, pero sí hay un pedido de jugadores para el viernes que lo vamos a analizar con el club. Lo que queremos es colaborar siempre, también me tocó estar del lado de una selección y lo más importante para un jugador es estar con su país y con los partidos importantes de su club", dijo el DT del Cacique en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT considera que hay un tema de planificación: "Nos debemos poner de acuerdo todos, para que los jugadores puedan estar siempre en la selección y en los partidos más importantes de su equipo. Que no pase lo de la temporada anterior, donde varios no estuvieron para la definición del torneo. Ahí no estoy de acuerdo.

Quinteros deja clara su postura: "Hay que coincidir para no castigar al jugador con que se pierda algo, deberían jugar en los dos lados. Nada es inviable, hay que hablar, ponernos de acuerdo con la dirigencia. De acá hasta el sábado voy a definir el plantel que voy a tener en cuenta y que esté mejor para jugar una final, es un partido muy importante para Colo Colo. Si necesito alguno de los jugadores, van a tener que jugar la Supercopa".

"Si no los necesito, se puede permitir que puedan ir antes a la selección, no tengo problema. Repito que el jugador debe estar en los partidos más importante de su club y en la selección, siempre", agrega.

El estratega considera que todo debía estar más anticipado en cuanto al calendario para no tener estos topes de fechas entre la planificación de Francis Cagigao que quiere tener a los futbolistas antes y el primer partido oficial de la temporada entre el equipo albo y la UC: "No tiene que elegir uno u otro. Hay que ponerse muy bien de acuerdo en la planificación cuando ya hay partidos estipulados. La planificación es fundamental. Sería fantástico y mucho mejor para todos que a esta altura ya sepamos exactamente los rivales y días de las primeras fechas del Campeonato, lo mismo con la Libertadores. De acuerdo a eso uno se prepara y trabaja, pero hay que estar preparado. No hay equipos fáciles en la Copa, pero ojalá no nos salgan en el sorteo los campeones de los mejores países. Confiamos en ir mejorando para enfrentarlos bien cuando nos toque, de todas maneras".

El director de selecciones expresó cuales eran sus planes: “Nuestra intención primeramente era empezar los trabajos el día 21. Dado que se puso la Supercopa, no pudimos llevar a cabo la preparación como en un principio teníamos planificado, con lo cual esos jugadores que juegan van a tener que viajar. Esperemos que puedan viajar directo desde Concepción a Calama, sería lo ideal, ganaríamos en tiempo. Si bien varios de ellos no van a poder entrenar el día siguiente, por haber jugado el domingo, que no es lo ideal, tenemos que afrontarlo de manera positiva", explicó Cagigao.