A comienzos de este martes circulaba la información de que se complicó la negociación para la partida de Javier Parraguez desde Colo Colo al Sport Recife de Brasil por un cambio de condiciones del club brasileño en la negociación. Sin embargo, el agente del delantero, José Luis Carreño, aclaró la situación rápidamente.

El representante dejó claro que estaban avanzados hasta en el tema del vuelo de Parragol a Brasil: “Nos acaban de avisar los dirigentes que nos están mandando el pasaje para viajar hoy, ya mandamos toda la documentación para regularizar eso y estaríamos viajando esta noche a Brasil. Todo marcha normal", comentó el representante a Dale Albo.

Carreño aseguró que hubo discrepancias entre las partes, pero nada que pudiera complicar las negociaciones: "En toda negociación, muchas veces, surgen diferencias, pero eran pequeñas. No sé por qué pusieron que se estaba complicando la partida de Javier, no era así. Y si hubiera ocurrido, las puertas están abiertas en Colo Colo y puede volver sin ningún problema, pero no es así, lo digo tajantemente, hasta el momento, hay un acuerdo total”, añadió.

El delantero partirá por un año a préstamo a Sport Recife en cesión sin cargo, es decir Colo Colo no recibirá dinero por la salida de su delantero, pero el equipo brasileño si se hará cargo del salario.

Parraguez fue importante en la campaña en la cual el Cacique evitó el descenso, no obstante, en la planificación 2022 el delantero titular será Juan Martín Lucero, mientras que como suplente asoma Luciano Arriagada, por lo que nuevamente iba a tener que luchar desde atrás.

El ex Huachipato tendrá su primera experiencia internacional tras una larga carrera en el fútbol chileno que lo llevó a su punto más alto a firmar por el Cacique.