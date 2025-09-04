Deportes Iquique viene de conseguir un dramático e importante triunfo por 2-1 ante Deportes Limache en el estadio Tierra de Campeones que le permite seguir con chances de mantener la categoría en la Primera División del fútbol chileno. Pese a aquello, la situación de los Dragones Celestes sigue siendo delicada.

El equipo del norte país está en el último lugar con 14 puntos, con tres unidades menos que el penúltimo Unión Española, cuatro que Deportes Limache y a cinco de Deportes La Serena, en una lucha donde los dos peores ubicados bajarán a la Primera B.

Pese a que aún no termina la temporada, en el elenco celeste tomarían una tajante determinación, ya que tres jugadores serían cortados de acuerdo a lo que informa el medio partidario Tierra de Dragones.

“Javier Parraguez y Carlos Rodríguez serán desvinculados de Deportes Iquique en las próximas horas. Se podría sumar Juan Pablo Gómez”, reportó el medio que cubre la actualidad del club.

Juan Pablo Gómez podría ser desvinculado en Deportes Iquique. (Foto: Photosport)

Dos jugadores con pasado en equipos grandes

En el caso de Parraguez y Gómez cuentan con trayectoria en clubes grandes del fútbol chileno. El centrodelantero jugó en Colo Colo, mientras que el lateral derecho lo hizo en Universidad de Chile y Universidad Católica.

Ambos jugadores no han sumado minutos en la segunda rueda en el equipo de Fernando Díaz. En el caso de Parragol fue dirigido por el Nano en Coquimbo Unido.