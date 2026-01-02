Javier Parraguez se convirtió en el tercer fichaje de Santiago Wanderers de cara a la temporada 2026. El delantero se suma a las incorporaciones de Marcos Camarda, delantero uruguayo de 25 años proveniente de San Marcos de Arica y de Pedro Navarro, lateral izquierdo de 24 años, que viene de Unión San Felipe.

Tras su olvidable paso por Deportes Iquique, el “Búfalo” jugará en Primera B la presente temporada. El bicampeón de la Copa Chile con Colo Colo, será nuevo jugador de los dirigidos por Francisco Palladino.

En su breve paso por el conjunto iquiqueño, Parraguez disputó 14 encuentros en donde solo logró marcar dos goles y entregar una asistencia. Por lo que algunos hinchas del equipo porteño ya se empezaron a mostrar disconformes en redes sociales.

Tras su descenso en 2021, Santiago Wanderers, no ha logrado volver a la Liga de Primera y sumará su quinta temporada consecutiva jugando en la Primera B.

Parraguez tendrá su segundo paso por los caturros, desde aquella temporada 2016/17, en donde jugó 25 encuentros en los que logró anotar 7 tantos y asistir 4 veces.

En la temporada 2025, Santiago Wanderers quedó eliminado en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso tras caer en los penales frente a Cobreloa. En 2024 terminó en la décima posición ni cerca de los puestos de ascenso. Y en 2023 cayó en la final de la liguilla frente a Deportes Iquique en los penales.

¿Podrá Santiago Wanderers volver a la Liga de Primera?

Los caturros han sufrido más de la cuenta en estos últimos años para poder soñar con el ascenso, pero no la tendrán fácil. Esto porque solo han anunciado a tres refuerzos, muy pocos a diferencia de los demás equipos de la división.

Por otro lado, se enfrentarán Unión Española, que tiene como objetivo principal volver rápidamente a la Primera División tras su trágico descenso en 2025.