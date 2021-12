Luego de varios meses de negociación con su agencia de representantes, todo parece indicar que Vicente Pizarro permanecerá por otros tres años en Colo Colo. Uno de los puntos claves fue el deseo del volante de permanecer en el club que lo formó y donde quiere seguir consolidándose.

Este miércoles la mesa directiva de Blanco y Negro se juntará para ver si se valida o no la continuidad de Pizarro de cara a la próxima temporada, donde los albos deberán afrontar Copa Libertadores y el Campeonato Nacional.

Uno de los que se refirió al posible arreglo de Pizarro con el Cacique, fue Rodrigo Goldberg. El actual panelista de Al Aire Libre dio el visto bueno de la permanencia del mediocampista de 19 años, pero advirtió que le falta mayor continuidad en el equipo.

"Si se queda Vicente Pizarro va ser muy bueno para Colo Colo y para él porque va a terminar su formación, va a terminar su consolidación", aseveró el Polaco.

"Pa mi gusto es un jugador que tiene un talento y una zurda maravillosa, pero necesita consolidarse, necesita jugar 15 partidos completos seguidos, necesita que le peguen, que sepa lo que es jugar miércoles y domingo, que un día no se pueda levantar y esté jugando el otro partido, que sepa lo que es ese rigor y después diga que ya pasó esa etapa", añadió el ex jugador.

"Yo creo que 2 millones de dólares está bien y lo vendes. Es un jugador que tiene un talento increíble y recuerdo muchos partidos de él en un puesto complejo, no cometía errores y no entregaba una pelota mala, no era que la tocaba para el lado. Encontrar un jugador de 18 o 19 años que tenga ese talento y se equivoque poco en temas de presión, yo no lo encuentro poca cosa", cerró Goldberg.