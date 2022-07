El exfutbolista Waldemar Méndez le resta méritos a los dos últimos triunfos de Colo Colo y en la cual apunta a que aún no se enfrenta a quienes pueden complicarle la victoria.

Colo Colo es el exclusivo puntero del Campeonato Nacional y le saca una ventaja de tres puntos a su más cercano perseguidor. Los comandados por Gustavo Quinteros son los denominados a conseguir el título del fútbol chileno, pese a que también le vienen pisando los talones entre clubes que vienen demostrando un buen juego.

Waldemar Méndez aprovechó de expresar su opinión al respecto del rendimiento que ha tenido Colo Colo y visualizando sus dos últimos partidos en la competencia, en la cual expresa cree que aún no se ha enfrentando a los mejores equipos de la competencia como son Ñublense, Curicó Unido y Cobresal.

“Es que yo creo que en los dos últimos partidos de Colo Colo le ha pasado un poco la cuenta ese reacomodamiento para encontrar nuevos circuitos ante la ausencia de Solari (Pablo), que uno dice ‘Si, no es el jugador tan trascendente’ como lo podría ser Gil (Leonardo), Pavez (Esteban), Suazo (Gabriel) mismo u otros jugadores en su momento”.

Eso no fue todo, debido a que también contempló que “Pero sobre todo con equipos ordenados como este último con Huachipato, no tenía mucha vocación ofensiva, pero sí de alguna manera estaban decididos a que no les hicieran daño. Le costo encontrar ocasiones de gol. Controló el partido, tuvo más intención que Huachipato para quedarse con los tres puntos que lo termina logrando con un zapatazo, que de diez te sale uno o dos con suerte”.

Colo Colo derrotó a Huachipato en el Campeonato Nacional. (Foto: Agencia Uno)

Fue en la misma línea donde señaló que “Y lo termina ganando quizás, justificando esa mayor intención, pero no he visto un Colo Colo tan contundente o tan claro. Con Audax Italino le costó y lo consiguió con un penal sobre la hora, se queda con los tres puntos. Con Huachipato lo vuelvo a repetir, un equipo ordenado mayoritariamente”.

Además, agregó que “Poco también lo de Huachipato para los nombres que tiene. Y del técnico también. Dicho eso, Colo Colo no se ha enfrentando a los mejores equipos últimamente y le ha costado. Vuelvo a meter en la ecuación, yo se que hemos discutido de esto, pero vuelve a meter en la ecuación porque Ñublense animó un partido entretenido el fin de semana y lo terminó ganando jugando muy bien”.

Finalmente, sentenció todo expresando que “Curicó Unido y Unión Española tampoco los puedo dejar afuera, hasta el propio Cobresal. Estos equipos pueden complicar todavía a Colo Colo a pesar de que tienen la prioridad de quedarse con el título”.