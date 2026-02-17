El mercado de fichajes entra en su recta final y cada movimiento empieza a tener aroma a definitivo. Los distintos clubes apuran negociaciones, afinan detalles y cierran planteles con el cronómetro corriendo: el libro se cerrará en la antesala de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

En ese escenario de urgencia y decisiones estratégicas, desde Everton de Viña del Mar emergió hace algunos días una información que sacudió el tablero del fútbol chileno.

Los Ruleteros tenían en carpeta a dos nombres de peso para reforzar la banda derecha: Mauricio Isla y Óscar Opazo. Sin embargo, la dirigencia Oro y Cielo ya habría tomado una determinación y se inclinó por uno de ellos.

En total, el futbolista de 35 años disputó 229 goles con la camiseta de Colo Colo: convirtió 10 goles y aportó con 13 goles | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Se concreta la traición a Santiago Wanderers: Opazo será nuevo jugador de Everton

Según informó el periodista Diego Peralta en su cuenta de X (ex Twitter), el ex Santiago Wanderers y Colo Colo es la octava incorporación del cuadro de la Región de Valparaíso para la temporada 2026.

“El acuerdo es TOTAL para firmar por un año. El lateral derecho —que maneja ambos perfiles— superó con éxito los exámenes médicos y firmará su vínculo con el elenco Oro y Cielo”, indicó el comunicador.

Además, agregó que “el multicampeón con Colo Colo se sumará en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Javier Torrente”.

De esta manera, Everton de Viña del Mar suma experiencia y jerarquía en la recta final del mercado, apostando por un lateral con recorrido y títulos en el fútbol chileno con la misión de escapar de los últimos lugares de la tabla.

En síntesis…