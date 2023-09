“Acá no se define el campeonato”: Gustavo Quinteros le quita presión a Colo Colo para la final ante Cobresal

Gustavo Quinteros sorprendió a todos esta tarde en el Estadio Monumental, ya que a horas del partido ante Cobresal, el DT de Colo Colo fue claro en sus palabras y argumentó que el Cacique “no no siento la responsabilidad por salir campeón, porque el proceso se dio así”.

Claramente, el estratega del Cacique le quiere quitar presión a los albos para el duelo definitivo ante los de Gustavo Huerta, ya que de ganar, el elenco de El Salvador quedará a 13 puntos de ventaja con el segundo título de su carrera ganado casi en forma inminente.

“Tenemos que seguir ganando porque hay otros equipos que te pueden alcanzar. En los últimos dos partidos se va a definir la situación y tenemos recuperados a jugadores importantes y estamos mucho mejor que el partido anterior“, indicó Quinteros.

Igualmente, el estratega albo manifestó que “vamos a seguir así tenemos la posibilidad matemática de llegar primeros. El primero y segundo clasificarán a fase de grupos. El objetivo principal es salir campeón y si no se puede llegar a la Copa Libertadores a la fase de grupos (…) Acá no es que se define el campeonato”.

Gustavo Quinteros busca restarle presión a todos en Colo Colo (Photosport)

Quinteros también sabe que “tenemos que seguir ganando porque hay otros equipos que te pueden alcanzar. En los últimos dos partidos, se va a definir la situación. Para este partido, tenemos recuperados a jugadores importantes y estamos mucho mejor que el partido anterior”.

¿Con o sin calculadora?

Otro tema importante es la calculadora, ya que matemáticamente están las chances de Colo Colo para poder ser campeón, aunque en el juego ahí se complica más la cosa. Quinteros es cauteloso y se atreve pero poco en la recta final del torneo.

“Nosotros nos jugamos una final mañana y después veremos si estamos más cerca o no. Los rivales también juegan y no sé que pasará después del partido de mañana con Colo Colo en los siguientes partidos. A lo mejor ganamos todos los partidos y Cobresal no, o Cobresal gana todos y Colo Colo no”, añadió.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Cobresal?

Colo Colo se medirá ante Cobresal este sábado a las 17:30 en el estadio Monumental por la jornada 24 del Campeonato Nacional. Los Albos necesitan sí o sí el triunfo para seguir en la lucha por el título y acercarse a la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.