Colo Colo es pura alegría tras lo que fue su clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores tras dejar en el camino al Sportivo Trinidense, pero sin duda que la nota negra de aquella jornada fue la grave lesión que sufrió el volante César Fuentes, tras las malas condiciones del césped en el Estadio Monumental.

Sobre esto, el ex futbolista, Jorge Valdivia se dio el espacio en Radio ADN para recriminar sin asco alguno a Jorge Almirón y sus palabras en esta jornada en conferencia de prensa, en donde minimizó en lo más mínimo el mal estado del campo de juego, algo que le parece inconcebible.

“Yo me acuerdo de Bielsa, Almirón decía ‘efectivamente un jugador se puede lesionar en un entrenamiento’, pero las canchas del entrenamiento también son exigible, los entrenadores y jugador también exigen buenas condiciones. Deja un dejó de preocupación las declaraciones de Almirón, porque si él no exige un mínimo que es una cancha en buenas condiciones, no sé qué pasa”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en esa línea, el ‘Mago’ recordó también a Jorge Sampaoli y su altas exigencias que tenía con el campo de juego “Sampaoli era lo mismo, eran entrenadores porfiados en relación a la cancha, eran muy drásticos, el pasto no podía pasar el alto que no era el legalizado con el que se jugaba”.

Fuentes fue victima del mal estado del terreno de juego | Foto: Photosport

Valdivia desaprueba los dichos de Almirón

Para el hoy panelista, los dichos del DT de Colo Colo, en la que le bajó el perfil al mal estado del terreno de juego en el Estadio Monumental, es algo grave, ya que un entrenador no puede pensar de esa forma, pensando en que perdió a un jugador como César Fuentes por esta situación.

“Me preocupan las declaraciones de Almirón, no estoy exagerando, si pasó esto con Fuentes, en el día de mañana ni dios lo quiera, pasa con otro jugador que es clave en lo que es Colo Colo ¿ahí sí que lo va a lamentar Almirón?”, exclamó.

Finalmente, Valdivia indicó que sin duda alguna la postura de Jorge Almirón sería muy diferente si el lesionado de gravedad hubiera sido un jugador clave para su esquema en Colo Colo.

“Claro, César Fuentes no es titular, pero qué pasa si le pasa esto a Arturo Vidal de que se lesionó en el lugar de César Fuentes ¿ahí sí que vamos a ser drástico con la cancha?”, concluyó.