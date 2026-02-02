El inicio de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 ha sido mucho más complejo de lo esperado. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache no solo golpeó en lo numérico, sino que también dejó serias dudas respecto al funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

A la irregularidad futbolística se suma un escenario particular para el Cacique: esta temporada no cuenta con competencia internacional, lo que reduce el margen de excusas y eleva la exigencia sobre el rendimiento en el torneo nacional.

En ese contexto, la continuidad del entrenador argentino comenzó a ser tema de debate público y mediático, especialmente tras la falta de reacción futbolística mostrada en el debut ante los Tomateros.

Son 14 partidos los que ha dirigido Fernando Ortiz desde que llegó a Colo Colo: suma apenas cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas | FOTO: Alejandro Pizarro/Photosport

Las críticas ya no apuntan solo a decisiones puntuales, sino que instalan la idea de un ciclo que podría estar llegando a su fin de manera anticipada.

¿Se acerca el final del ciclo Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fue en ese escenario donde surgieron duras declaraciones que le pusieron fecha de caducidad a la estadía del ex DT del América de México en la banca del conjunto Popular.

“Yo creo que Ortiz está pedido. Ortiz está pedido. No veo ninguna reacción futbolística de Colo Colo, no veo nada”, fue el análisis categórico del comunicador Juan Cristóbal Guarello en el programa La Hora de King Kong que encendió las alarmas en el entorno albo.

La advertencia de Guarello no se quedó solo en el diagnóstico, sino que avanzó hacia escenarios concretos. “Creo que Ortiz está pedido. Si pierde el clásico con la U no tiene nada que hacer. Ojo que este año no tiene ni campeonato internacional, Colo Colo no tiene ni exigencia en la Copa Libertadores”, agregó.

Finalmente, el análisis se volvió aún más crudo. “Si Colo Colo pierde con Everton el sábado, Ortiz está listo, se va, está lista su partida”, remató Guarello.

En síntesis…