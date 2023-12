A casi una semana de la salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo, luego que el directorio de Blanco y Negro haya decidido no renovar su contrato, el cuadro popular sigue sin tener novedades sobre su reemplazante.

Este jueves hubo reunión de directorio en ByN, donde el gerente deportivo Daniel Morón presentó las novedades sobre la búsqueda, pero hasta el momento solo han recibido portazos.

Tras la cita en la Casa Alba, el presidente de la concesionaria, Alfredo Stohwing, transparentó la situación con la prensa, ya que el Cacique no tendrá DT antes de fin de año.

“Este periodo no ha sido muy cómodo para trabajar, por las vacaciones. Se está conversando, pero no hay nombres por el momento. Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año. Nosotros los que nos interesa es lo antes posible, pero no nos interesa apurarnos y sacrificar la calidad de un nombre“, comenzó diciendo.

“Como ustedes saben, la decisión sobre Gustavo y el cuerpo técnico que estaba vigente la tomamos hace muy poco. Llevamos muy pocos días hábiles”, agregó.

Eso sí, destacó que no se han puesto en la situación de llegar sin técnico para el inicio de la pretemporada el lunes 8 de enero: “No nos hemos puesto en esa situación, espero que no”.

Alfredo Stohwing tras la reunión de directorio de Blanco y Negro. (Foto: Captura)

Los primeros descartados para la banca de Colo Colo

Los primeros descartados para la banca de Colo Colo son dos argentinos: Gabriel Milito y Fernando Gago.

“Por supuesto que dentro del análisis ya se han descartado algunos nombres que no están disponibles. Quedó que la próxima semana o la subsiguiente la gerencia deportiva va a presentar al directorio una preposición de nombres“, indicó Stohwing.

“Nos informó la gerencia deportiva que estuvo considerado los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero haciendo las averiguaciones pertinentes, no estaban disponibles por distintas razones. Así que no siguen en ese análisis. Solamente esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta“, comentó.

Gabriel Milito estaría descartado para ser entrenador de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Los refuerzos se definirán con el nuevo DT

En la instancia, el empresario también adelantó lo que sucederá con la búsqueda de refuerzos, donde Morón están preparando una terna para presentarle al nuevo director técnico.

“Eso también está dentro de las conversaciones y una vez que ya haya un cierto avance podremos profundizar en el tema del presupuesto para ver cuales son los rangos de necesidad que existen“, respondió Stohwing.

“Tenemos un plantel bastante estructurado, que va haber que afinarlo y hacerle algunas incorporaciones. Para eso hay nombres, se está trabajando, hay terna, jugadores que tiene disponible la gerencia deportiva para proponerle al nuevo cuerpo técnico“, cerró.