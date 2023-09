Colo Colo volvió a los entrenamientos este jueves con miras al partido que tendrá frente a Deportes Copiapó el jueves 14 de septiembre a las 19:00 en el estadio Monumental. Gustavo Quinteros. En la jornada de hoy viernes, el Cacique nuevamente entrenó en Macul.

En una parte de la práctica, el entrenador santafesino hizo ejercicios de fútbol reducido, donde se pudo ver a Pablo Parra en buena forma. Allí, el oriundo de Chillán marcó un tanto con un picotón, dando luces de que se acerca su retorno a las canchas.

Hace unas semanas, el PF de Colo Colo, Hugo Roldán explicó que estaban recuperando al jugador para que no se lesionara grave. “Ya casi está entrenando normal. Tenía una sobrecarga del sóleo que venía arrastrando de cuando estaba en México. Tratamos de pararlo para no romperlo y no tenerlo mucho tiempo más parado”, dijo en diálogo con DSports.

“Estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento. Ya está entrenando en lo físico normal, falta que lo sumemos a los trabajos con pelota”. Esto último está sucediendo, por lo que el jugador da un paso para su regreso a las canchas en la recta final de la temporada de Colo Colo.

Parra suma 10 minutos oficiales desde su arribo a Colo Colo como refuerzo para este segundo semestre. El jugador proveniente de Puebla jugó en el compromiso que los Albos igualaron 1-1 ante Ñublense por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Pablo Parra realiza ejercicios con balón (Foto: Colo Colo)

¿Cómo va Colo Colo en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

El Cacique actualmente se ubica en el tercer puesto de la Tabla de Posiciones con 35 puntos, a once del puntero, Cobresal. Los Albos tienen dos partidos menos ante Deportes Copiapó y Magallanes.