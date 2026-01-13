El mercado de fichajes de Colo Colo sigue generando expectativa entre los hinchas, sobre todo en torno a las posiciones estratégicas del equipo que dirige Fernando “Tano” Ortiz.

La dirigencia de Blanco y Negro sabe que la conformación del mediocampo será clave para mantener el equilibrio del plantel en la temporada que se avecina, donde no participarán en torneos internacionales.

Durante las últimas semanas, varios nombres han circulado como posibles refuerzos en la zona central, entre ellos Pablo Galdames, quien actualmente milita en Independiente de Avellaneda y podría sumar pocos minutos de la mano de Gustavo Quinteros.

Pablo Galdames podría salir del Rojo en búsqueda de mayor protagonismo | FOTO: Christian Alvarenga/Getty Images

Aníbal Mosa confirma que Colo Colo no buscará reforzar el mediocampo

En este contexto, durante la presentación del defensor Javier Méndez, Aníbal Mosa fue consultado sobre la posible llegada del ex Unión Española y entregó su postura sobre reforzar el mediocampo.

“Cómo quedó el mediocampo lo podemos resolver con la gente que tenemos actualmente. Tenemos a Arturo (Vidal), Esteban (Pavez), Méndez (Víctor Felipe), Alarcón (Tomás) y creemos que nuestro técnico tiene variantes para esa zona del campo”, aseguró.

Con estas palabras, el empresario puertomontino deja claro que el club no prioriza incorporar refuerzos para el mediocampo y que la estrategia se enfocará en aprovechar las alternativas internas del plantel.

En síntesis…

Colo Colo descarta apresurarse por fichajes en el mediocampo. Aníbal Mosa aseguró que el plantel actual ofrece suficientes variantes para la temporada, dejando a Pablo Galdames como una opción secundaria por el momento.