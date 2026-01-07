Colo Colo se prepara con todo para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan poder dejar atrás lo que fue su 2025 para el olvido y quieren luchar por todo sus objetivos en este nuevo año.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz ya se mueven con todo pensando en lo que es este mercado de pases, en donde Colo Colo en los últimos días recibió un duro golpe tras la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central de Argentina.

Tras esta salida, en el ‘Popular’ analizan la posibilidad de poder sumar un reemplazante para el ‘Vicho’, quien era pieza fija en la medular del equipo del ‘Tano’ Ortiz.

En esta jornada, hay reunión de directorio en Blanco y Negro, en la que esta situación sin duda será tema y desde Bolavip Chileconocimos uno de los nombres que sería analizado por la dirigencia para poder reemplazar a Vicente Pizarro.

Galdames sería una opción a analizar en Colo Colo | Foto: Getty Images

Se trata del volante nacional, Pablo Galdames, quien hoy milita en Independiente de Avellaneda de Argentina y para este 2026, no estaría siendo muy considerado por el DT Gustavo Quinteros en el conjunto del ‘Rojo’, en donde podría partir en este mercado y Colo Colo podría ser una opción.

Si bien en el ‘Cacique’ aún no hay acercamientos formales, la dirigencia del club estaría tanteando la situación de Galdames para ser una opción en Colo Colo, en la que saben que el jugador también ha tenido ofrecimientos de otros equipos en Argentina.

Por esto, esta jornada en Colo Colo sin duda que será decisiva dentro de la dirigencia, en la que muchos temas ligados al mercado son los que se deberán zanjar y uno de estos, será sobre el posible reemplazante de Vicente Pizarro tras su salida.

En Síntesis