En Colo Colo confirmaron este miércoles la salida del volante Vicente Pizarro, luego que el directorio de Blanco y Negro aceptara la oferta de Rosario Central de Argentina.

El cuadro Canalla ofreció 2,2 millones de dólares por el 70% del pase, cifra que dejó conforme al Cacique, que ahora piensa en cómo reemplazar a una de sus figuras.

En las últimas horas, corría el rumor de una posible repatriación del mediocampista Pablo Galdames que milita en Independiente de Avellaneda, pero el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, dio un portazo.

Esto porque el timonel albo adelantó que no irán a buscar un nuevo volante y cubrirán la salida de Pizarro con un jugador que pertenezca al club.

“No, no. Creo que lo vamos a resolver en la interna, seguramente. Estamos conversando con el técnico, podemos traer a algún otro jugador que teníamos a préstamo, que pueda jugar en esa posición”, comentó Mosa.

En Colo Colo le dan un portazo a Pablo Galdames. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

En la misma línea, indicó que por ahora las prioridades del mercado albo son otro defensa central y un delantero.

“Pero lo queremos reemplazar con gente de casa, y hoy día enfocarnos, si la gente de Vasco acepta la propuesta que enviamos nosotros (por Alan Saldivia), ir por el central e ir por el nueve”, completó el empresario de origen sirio.

Los dos volantes que entrenan por separado en Colo Colo

Cabe recordar que por el momento hay dos volantes de casa que están entrenando por separado en el Estadio Monumental, quienes volvieron a préstamo y podrían integrarse a la pretemporada de Colo Colo. Estos son Lucas Soto que volvió de Everton y Bryan Soto de Deportes Iquique.

