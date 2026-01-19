El mercado de fichajes sigue activo y no solo a nivel nacional: Pablo Galdames puede tener una nueva aventura en Europa. Todo indica que el volante retornará al Viejo Continente en 2026.

¿A dónde irá a parar? Negocia su salida de Independiente de Avellaneda. El mediocampista chileno no continuará en el cuadro bonaerense, ya que despertó la atención de un club en España.

Al menos, así lo afirmó el periodista Germán García Grova. Según detalló el comunicador, el jugador de 29 años está a detalles del Burgos CF de la Segunda División.

“Burgos CF tiene negociaciones avanzadas por Pablo Galdames. El equipo español trabaja con Independiente en la rescisión contractual del chileno“, reveló en su cuenta de X.

De esta manera, el formado en las categorías inferiores de Unión Española volverá al balompié europeo luego de tres años. Su última institución en dichas latitudes fue el Genoa de Italia en 2023.

Pablo Galdames interesa en el Burgos CF de España. (Foto: Getty Images)

El 2025 de Pablo Galdames en Independiente

Durante la última campaña, el futbolista en cuestión disputó 33 encuentros con Independiente de Avellaneda. En tales compromisos, anotó cuatro goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que tiene contrato vigente con su escuadra hasta diciembre de 2026, por lo que intentará pactar la rescisión para emigrar nuevamente a Europa.

En resumen: