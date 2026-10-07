El presidente de Blanco y Negro aclaró los trascendidos sobre la extensión del vínculo de Erick Wiemberg. No está definida.

Colo Colo mantiene un misterio, el que tendrá que resolver en el siguiente mercado de fichajes. A pesar de los rumores, Aníbal Mosa descartó haber renovado el contrato de una figura.

¿De quién se trata? El presidente de Blanco y Negro fue consultado sobre la supuesta extensión automática del vínculo de Erick Wiemberg, a lo que respondió tajantemente: ello no está definido.

Según indicó el timonel del cuadro albo, tal situación se determinará sobre el cierre de esta temporada. Para concretar la continuidad del lateral izquierdo se deben cumplir algunos parámetros.

“Lo que pasa es que acá hay una cosa técnica muchachos, que tiene que ver con la cantidad de partidos que restan por jugar todavía“, comenzó señalando desde el Estadio Monumental.

“Es posible que a esta fecha tenga el 50%, pero quedan siete partidos de la liga y quedan tres partidos o dos por lo menos de la Copa Chile. Entonces esos temas de promedios y renovación básicamente se ven a fin de año“, agregó.

Erick Wiemberg no tiene asegurado su futuro en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo espera por la renovación de Erick Wiemberg

Cabe consignar que en caso de alcanzar los méritos deportivos, el futbolista de 32 años seguirá en el conjunto de Macul hasta el 31 de diciembre de 2027. Eso estipula su cláusula.

Durante esta campaña, Erick Wiemberg ha disputado una totalidad de 28 encuentros con Colo Colo. En ellos, no pudo convertir goles, pero entregó dos asistencias.