En el Cacique y el Velero tienen una fecha sobre la mesa para terminar de disputar los cuartos de final de la Copa Chile.

El martes por la noche tendría que haberse conocido al segundo semifinalista de la Copa Chile 2026, donde Colo Colo buscaba abrochar la llave en casa ante Deportes Puerto Montt.

En la ida el Cacique se impuso por 1-0 en el sur, mientras que en la vuelta también estaba replicando este marcador con la conquista de Javier Correa a los 11 minutos del primer tiempo.

Pero el partido no pudo continuar disputándose en el Estadio Monumental, debido a las condiciones de la cancha por la incesante lluvia que ha caído en las últimas horas sobre Santiago.

En el entretiempo, el árbitro Francisco Soriano, luego de conversar con los capitanes de ambos equipos, tomó la decisión de suspender el compromiso, por lo que el segundo tiempo deberá ser reprogramado.

La fecha tentativa para que se juege el segundo tiempo

Según las primeras informaciones, hay una fecha tentativa y sería en dos semanas más. Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa, que a través de Instagram adelantó que aprovecharán un viaje del Velero hacia el norte.

El domingo 18 de octubre los Hijos del Temporal visitarán a San Marcos de Arica por la fecha 28 de la Primera B. Y en el regreso hacia el sur, harán una escala por Macul para jugar los minutos restantes ante los albos.

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El día exacto sería el martes 20 de octubre, lo que debe ser confirmado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En estas condiciones se jugó el primer tiempo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Cabe recordar que en semifinales espera por el ganador de esta llave O’Higgins de Rancagua, que eliminó en cuartos de final a Deportes Concepción por un global de 3-0 en el marcador.