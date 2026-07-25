Esposa de Erick Wiemberg sale en su defensa tras las críticas en Colo Colo: esto publicó en Instagram

El mensaje de Rosemarie Eggers rápidamente generó reacciones en redes sociales, luego de entregarle su apoyo al futbolista albo.

Erick Wiemberg volvió a quedar en el centro de la conversación entre los hinchas de Colo Colo luego del triunfo por 3 a 1 sobre Deportes Limache por la Liga de Primera.

El defensor tuvo una compleja jornada ante los tomateros al cometer un penal y, posteriormente, recibir la tarjeta roja, lo que obligó al elenco dirigido por Fernando “Tano” Ortiz a disputar los minutos finales con un hombre menos.

Esta situación reavivó el debate en redes sociales sobre el presente futbolístico del ex Unión La Calera, quien en la presente temporada ha sido uno de los jugadores más cuestionados por un sector de la hinchada alba.

La esposa de Erick Wiemberg salió en su defensa

A raíz de esto, Rosemarie Eggers, esposa del futbolista de 32 años, decidió salir públicamente en su defensa a través de una historia de Instagram, donde compartió un sentido mensaje de apoyo.

“Tu historia, tu entrega y todo lo que has conseguido hablan mucho más fuerte. Mi amor, a seguir, que los grandes siempre se equivocan. Que nada, ni nadie te haga dudar del gran profesional que eres”, escribió.

La historia de la pareja de Wiemberg | FOTO: Captura

Publicidad

Cabe recordar que Wiemberg volvió a la titularidad por fuerza mayor, ya que reemplazó a Joaquín Sosa, quien no pudo estar presente frente a Limache tras cumplir las fechas de suspensión por su expulsión en el clásico ante Universidad Católica.

Más allá de la polémica, el oriundo de Valdivia tendrá que dejar atrás este complicado episodio y volver a responder dentro de la cancha, para así recuperar la confianza de los simpatizantes albos.

En resumen…

Erick Wiemberg quedó en el centro de las críticas tras cometer un penal y ser expulsado en el triunfo de Colo Colo ante Deportes Limache.

Publicidad