Un mexicano se está haciendo viral por rankear, bajo su criterio, a los jugadores más guapos del plantel de Colo Colo.

En Colo Colo están atravesando un gran momento que los tiene muy cerca de su estrella número 35 en la Liga de Primera, y por diversos motivos el club ha vuelto a ser reconocido a nivel internacional.

Obviamente ayudó muchísmo el reciente fichaje de Vozinha, que fue la gran revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde.

En medio de toda esta colocolomanía, un tiktoker mexicano se ha comenzado a ser viral con un video donde elige a los cinco jugadores más atractivos del plantel albo. Su nombre es Seba Rosas, que se dedica en aquella red social a hacer este tipo de ranking.

Esta vez, hizo un elogio para toda la liga chilena, en general: “Oye, Chile, tienes jugadores muy guapos en tu liga”.

Pero adentrándonos en el ranking de Colo Colo, el primer lugar fue para el lateral Jeyson Rojas, de quien destacó: “Qué chula sonrisa, varonil, esa barbita 10 de 10 y muy guapo”.

En segundo lugar sorprendió con el joven arquero Gabriel Maureira, indicando que es su “favorito de esta lista”. Respecto a su descripción física, indicó: “Unas facciones bastante sexy, bastantes varoniles, esa sonrisita 10 de 10 y unas piernotas”.

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El podio lo completó Erick Wiemberg, indicando que es “de los más imponentes, mirada dominante y muy varonil”. También agregó que tiene un muy buen estilo para vestirse: “Además trae muy buen flowcito en su estilo”.

En la cuarta posición aparece el goleador argentino Maximiliano Romero, de quien dijo lo siguiente: “Este tiene cara de romecorazones”. Y agregó: “Grandote, guapote, tiene mirada que te convence de lo que sea”.

Finalmente, su top 5 lo cerró el defensor Jonathan Villagra. “Cara de niño bueno, pero también me lo imagino medio perverso”, dijo del ex Unión Española.

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Uno que no fue tenido en cuenta y que siempre genera comentarios entre el público femenino es el delantero Marcos Bolados.

Mira el VIDEO a continuación: