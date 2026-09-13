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Tiktoker mexicano elige a los jugadores más atractivos de Colo Colo: este es su top 5

Un mexicano se está haciendo viral por rankear, bajo su criterio, a los jugadores más guapos del plantel de Colo Colo.

Tiktoker elige a los más atractivos de Colo Colo. (Foto: Photosport)
Tiktoker elige a los más atractivos de Colo Colo. (Foto: Photosport)

En Colo Colo están atravesando un gran momento que los tiene muy cerca de su estrella número 35 en la Liga de Primera, y por diversos motivos el club ha vuelto a ser reconocido a nivel internacional.

Obviamente ayudó muchísmo el reciente fichaje de Vozinha, que fue la gran revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde.

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En medio de toda esta colocolomanía, un tiktoker mexicano se ha comenzado a ser viral con un video donde elige a los cinco jugadores más atractivos del plantel albo. Su nombre es Seba Rosas, que se dedica en aquella red social a hacer este tipo de ranking.

Esta vez, hizo un elogio para toda la liga chilena, en general: “Oye, Chile, tienes jugadores muy guapos en tu liga”.

Pero adentrándonos en el ranking de Colo Colo, el primer lugar fue para el lateral Jeyson Rojas, de quien destacó: “Qué chula sonrisa, varonil, esa barbita 10 de 10 y muy guapo”.

En segundo lugar sorprendió con el joven arquero Gabriel Maureira, indicando que es su “favorito de esta lista”. Respecto a su descripción física, indicó: “Unas facciones bastante sexy, bastantes varoniles, esa sonrisita 10 de 10 y unas piernotas”.

El podio lo completó Erick Wiemberg, indicando que es “de los más imponentes, mirada dominante y muy varonil”. También agregó que tiene un muy buen estilo para vestirse: “Además trae muy buen flowcito en su estilo”.

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En la cuarta posición aparece el goleador argentino Maximiliano Romero, de quien dijo lo siguiente: “Este tiene cara de romecorazones”. Y agregó: “Grandote, guapote, tiene mirada que te convence de lo que sea”.

Finalmente, su top 5 lo cerró el defensor Jonathan Villagra. “Cara de niño bueno, pero también me lo imagino medio perverso”, dijo del ex Unión Española.

Uno que no fue tenido en cuenta y que siempre genera comentarios entre el público femenino es el delantero Marcos Bolados.

Mira el VIDEO a continuación:

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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