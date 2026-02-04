Colo Colo no da por cerrado su mercado de pases y así lo dejó en claro Aníbal Mosa durante la presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid este martes. El presidente de Blanco y Negro abordó el escenario del plantel albo y confirmó que aún existe la intención de seguir reforzando al equipo en esta ventana de fichajes.

“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía, queremos tener una conversación nuevamente con el directorio”, señaló el timonel albo, dejando abierta la puerta a nuevos movimientos. En esa misma línea, adelantó que la decisión será analizada a nivel dirigencial en los próximos días.

El mandamás de Blanco y Negro explicó que la situación será tratada formalmente en una nueva reunión de la mesa directiva. “Estamos próximos a citar un nuevo directorio para conversar esta situación”, afirmó, marcando que aún no existe una determinación definitiva respecto al cierre del plantel para la temporada.

El presidente de Blanco y Negro aseguró que Colo Colo no se ha retirado del mercado (Foto: Photosport)

Además, el dirigente fue claro al señalar que el tiempo y los cupos disponibles serán claves en la decisión final. “Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”, aseguró, reforzando la idea de que Colo Colo seguirá atento al mercado.

En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro también dejó en claro que cualquier incorporación deberá ser consensuada con el cuerpo técnico. “Si aparece una propuesta antes que cierre el mercado de fichajes y tenemos una conversación con el cuerpo técnico, vamos a hacerlo”, sostuvo.

Para cerrar, Mosa reafirmó la postura flexible del club de cara a los próximos días. “Nosotros vamos a estar abiertos hasta el último día que haya una posibilidad de incorporar a alguien”, sentenció, confirmando que Colo Colo aún no baja la cortina y sigue evaluando refuerzos para potenciar su plantel.

