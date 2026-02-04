Colo Colo no da por cerrado su mercado de pases y así lo dejó en claro Aníbal Mosa durante la presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid este martes. El presidente de Blanco y Negro abordó el escenario del plantel albo y confirmó que aún existe la intención de seguir reforzando al equipo en esta ventana de fichajes.
“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía, queremos tener una conversación nuevamente con el directorio”, señaló el timonel albo, dejando abierta la puerta a nuevos movimientos. En esa misma línea, adelantó que la decisión será analizada a nivel dirigencial en los próximos días.
El mandamás de Blanco y Negro explicó que la situación será tratada formalmente en una nueva reunión de la mesa directiva. “Estamos próximos a citar un nuevo directorio para conversar esta situación”, afirmó, marcando que aún no existe una determinación definitiva respecto al cierre del plantel para la temporada.
Además, el dirigente fue claro al señalar que el tiempo y los cupos disponibles serán claves en la decisión final. “Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”, aseguró, reforzando la idea de que Colo Colo seguirá atento al mercado.
En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro también dejó en claro que cualquier incorporación deberá ser consensuada con el cuerpo técnico. “Si aparece una propuesta antes que cierre el mercado de fichajes y tenemos una conversación con el cuerpo técnico, vamos a hacerlo”, sostuvo.
Para cerrar, Mosa reafirmó la postura flexible del club de cara a los próximos días. “Nosotros vamos a estar abiertos hasta el último día que haya una posibilidad de incorporar a alguien”, sentenció, confirmando que Colo Colo aún no baja la cortina y sigue evaluando refuerzos para potenciar su plantel.
DATOS CLAVE
- Aníbal Mosa confirmó que el club no dará por cerrado el plantel de Colo Colo todavía.
- El presidente de Blanco y Negro adelantó que citará a una nueva reunión de directorio para analizar posibles fichajes adicionales.
- La dirigencia mantendrá el mercado abierto mientras existan cupos y plazos disponibles, siempre en consenso con el cuerpo técnico.