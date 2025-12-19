Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes y viendo la planificación de su plantel de cara a la temporada 2026, con especial atención del entrenador Fernando Ortiz a la proyección de los jóvenes talentos.

En paralelo, la dirigencia ha evaluado qué jugadores podrían beneficiarse de un préstamo para continuar su formación, priorizando siempre la opinión del cuerpo técnico.

Uno de los nombres que generó expectativas en el Cacique fue Alexander Oroz, delantero de 23 años, quien ha tenido que lidiar con lesiones que afectaron su continuidad la última temporada. Tras un análisis, se decidió que el ex Deportes Iquique busque nuevas oportunidades en otra institución.

En la temporada 2025, Alexander Oroz disputó 9 partidos y convirtió 3 tantos | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Alexander Oroz no estará en Colo Colo en la temporada 2026

Fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien tras una reunión de directorio confirmó a los medios de comunicación la situación del atacante, apodado “El Flecha”.

“El gran alimentador del fútbol chileno es Colo Colo, tenemos 20 jugadores dando vuelta, pero la prioridad la tiene el técnico. Tiene la lista y nos ha dado su opinión con un par. Una vez cerrado, nos abriremos a conversar para mandar a préstamo”, comenzó diciendo el puertomontino.

“La idea es que Alexander pueda partir a otro equipo pero manteniendo los derechos con Colo Colo. Estamos discutiendo a qué club y qué porcentaje. Así tiene que ser, nosotros lo criamos”, sentenció Mosa.

En síntesis…