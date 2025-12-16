El mercado de pases dentro del fútbol chileno comienza a dar sus primeros pasos pensando en lo que será la temporada 2026, en la que cada uno de los equipos de nuestro país busca reforzarse de la mejor manera para el próximo año.

En las últimas horas, una noticia de alto impacto es la que se dio a conocer dentro de esta ventana de transferencias, en la que un jugador de Colo Colo podría cruzar la vereda en el próximo mercado.

Se trata del atacante Alexander Oroz, quien en una primera instancia todo daba a indicar de que el jugador renovaría en Colo Colo pensando en los próximos años, pero en las últimas horas se conoció que dicha opción se declinaría por completo y el ‘Flecha’ no seguría en los ‘Albos’.

Tras conocerse este escenario, ya hay varios equipos que comienzan a tantear la situación de Oroz pensando en el próximo mercado, en la que uno de estos, sería uno de los grandes archirrivales de los ‘Albos’: La Universidad Católica

Oroz estaría en el radar de la UC | Foto: Photosport

Así lo indicó en las últimas horas el periodista Cristián Alvarado en el programa de Youtube ‘De Puntete’, en la que indicó que uno de los equipos que busca al hoy atacante de Colo Colo es la Univerisdad Católica, lo que sería un bombazo.

“Los equipos interesados por Alexander Oroz, voy a partir con el más potente, Universidad Católica están interesados en poder contar con él”, fue lo que indicó el periodista.

Finalmente, Alvarado señaló que hay otros equipos de la primera división que estarían tras los pasos de Oroz, pero hoy el club que toma ventaja en su fichaje sería el conjunto de los ‘Cruzados’.

“Se suman también equipos como Deportes Concepción, Palestino, Audax Italiano y Unión La Calera, por nombrar algunos, pero el equipo que está más interesado es la Universidad Católica, para que la próxima temporada Alexander Oroz juegue en el Claro Arena”, cerró.

