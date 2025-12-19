Universidad Católica evaluó durante los últimos días la posibilidad de sumar a Alexander Oroz como uno de sus refuerzos para la temporada 2026 ya que en Colo Colo existieran dudas respecto a su continuidad. Sin embargo, la opción terminó cayéndose por un motivo que preocupa tanto en Macul como en la precordillera.

Pese a que en un inicio se deslizó que el ‘Flecha’ podría seguir en el ‘Cacique’, su historial reciente de lesiones generó incertidumbre dentro del club. Esa misma razón fue clave para que ‘Cruzados’ decidiera descartar definitivamente su fichaje, pese a que el jugador calzaba con el perfil ofensivo que buscaba el técnico y la dirigencia.

Según información de Punto Cruzado, la directiva de la UC analizó en profundidad la condición física del atacante y concluyó que su falta de continuidad en el último año era un riesgo muy alto para incorporarlo justo antes del comienzo de la pretemporada. El medio aseguró que en el club universitario persisten dudas sobre si el delantero podrá dejar atrás sus constantes molestias musculares.

Alexander Oroz vive días clave para resolver su futuro (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

De esta manera, la UC decidió cerrar la puerta a un eventual arribo del extremo de 23 años, priorizando jugadores que puedan estar disponibles desde el primer día de trabajos y que no representen una apuesta médica en un año donde deberán nuevamente competir en torneos nacionales e internacionales.

¿Qué pasará con Alexander Oroz?

Mientras tanto, en Colo Colo también deben tomar una decisión sobre su futuro. Oroz, que en su momento fue considerado una de las grandes promesas de la cantera alba, hoy enfrenta un escenario incierto, condicionado por su irregularidad física y por la necesidad del club de contar con piezas que puedan responder sin inconvenientes desde el inicio de la campaña 2026.

Solo una cosa es segura para el flecha. Y es que en Macul no estará para la próxima temporada según confirmó el propio Aníbal Mosa.

“Estamos conversando con su entorno, con su representante, la idea es que Alexander pueda partir a jugar a otro equipo, pero manteniendo un porcentaje de los derechos económicos en Colo Colo. Ese es un acuerdo que tenemos con el representante y ahora estamos discutiendo a qué club va a ser y qué es ese porcentaje. Así es como tiene que ser, porque nosotros lo criamos”, sentenció el mandamás de Blanco y Negro.

DATOS CLAVE

Universidad Católica descartó el fichaje de Alexander Oroz debido a su historial reciente de lesiones.

El delantero de 23 años solo disputó nueve partidos oficiales durante la temporada 2025 por molestias.