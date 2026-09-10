¿Quién es Christian Bravo, el tapado de Nicolás Córdova para el arco de la Selección Chilena?

La nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México llegó cargada de novedades, pero sin duda que una de las más llamativas está en el arco. Nicolás Córdova decidió apostar por Christian Bravo, joven arquero de Huachipato que con apenas 20 años se ganó un lugar en La Roja adulta luego de una gran temporada y tras su destacada actuación frente a Colo Colo el pasado domingo.
Oriundo de Talcahuano y formado en las divisiones inferiores de Huachipato, Bravo ha vivido en 2026 el año más importante de su corta carrera. El golero aprovechó las lesiones de Rodrigo Odriozola y Sebastián Mella para recibir la confianza de Jaime García: una vez que tomó la titularidad, el joven golero no soltó más el arco del elenco de la Usina.
Christian Bravo protagonizó un gran partido ante Colo Colo (Photosport).
El arquero ya había tenido su estreno profesional en 2025, cuando fue titular en la derrota de Huachipato frente a Cobresal. Sin embargo, fue durante esta temporada cuando logró consolidarse y comenzar a deslumbrar gracias a sus actuaciones.
Su crecimiento incluso había sido seguido de cerca por las selecciones juveniles. En 2022 fue convocado a la Selección Chilena Sub 17 y ahora, apenas cuatro años después, recibe su primera citación al combinado adulto.
Los elogios de Claudio Bravo
Hace unas semanas, el propio Claudio Bravo había llenado de elogios al joven guardameta. “Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta (Christian) Bravo también en Huachipato. Son chicos que tienen que seguir compitiendo y equivocándose”, señaló hace algunos meses el bicampeón de América.
Ahora, Christian Bravo tendrá la posibilidad de integrarse al nuevo proceso en La Roja, que con miras al 2030 busca romper una sequía de 16 años de ausencia en mundiales.