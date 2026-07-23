Claudio Borghi propone a estos dos porteros para el arco de Colo Colo: “Yo pienso en…”

El histórico 'Albo', Claudio Borghi dejó estos dos candidatos para el arco de Colo Colo.

Colo Colo sigue trabajando dentro de este mercado de pases antes de iniciar la segunda parte del año, en donde los ‘Albos’ esperan poder encontrar un nuevo portero, algo que expresó como una gran necesidad su DT, Fernando Ortiz.

Sobre este tema, el ex futbolista y entrenador, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y le dejó a Colo Colo dos porteros en bandeja para poder llegar al arco del ‘Cacique’.

“Yo pienso en dos nombres: Christian Bravo (Huachipato) o Jaime Vargas (D. Recoleta). Yo creo que si traen a Omar Carabalí, se lo come crudo a Gabriel Maureira. Nacho González también se lo come crudo”, parte señalando Borghi.

Agregando a esto, el ‘Bichi’ deja un mensaje de todas formas muy claro, en la que a modo personal, él no traería a ningún portero para tapar a Gabriel Maureira y solo lo haría, si existe una oportunidad de mercado que pueda ser de calidad para Colo Colo.

Borghi propone a Bravo para Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo no me animo a criticar a un chico de 19 años, hay que dejarlo, no tiene culpas, tiene su posibilidad, la toma o no la toma, ojalá le vaya la raja, pero yo no le traería a alguien para taparlo, salvo que el arquero sea extraordinariamente bueno y asegure muchas cosas”, remarcó,

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Finalizando, Borghi espera que toda esta situación que se vive hoy en Colo Colo en la búsqueda de un nuevo arquero, no le afecte a Gabriel Maureira en este segundo semestre, en la que espera por su consolidación total.

“Venimos hablando de Maureira hace más de 15 días, y no creen que no siente que ‘me quieren sacar, mira lo que están diciendo’. Todo repercute en Colo Colo”, cerró.