Nicolás Peric pide a este refuerzo para la Universidad de Chile en el 2027: “Está pintado para la U”

El ex portero nacional, Nicolás Peric le dejó en bandeja a este refuerzo a la Universidad de Chile para el 2027.

En lo que fue el reciente mercado dentro del fútbol chileno, la Universidad de Chile tuvo bastante movimiento, en la que sumó tres incorporaciones como lo fueron Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky para nutrir el plantel azul en la segunda parte del año.

A pesar de sumar estos tres fichajes, en los ‘Azules’ tenían otro puesto en la mira para poder reforzar en este mercado de pases y aquel puesto era en el arco, en la que buscaban otro guardameta para competir con Gabriel Castellón.

Tanto fue el interés en la U de poder sumar a un nuevo portero, en que hubieron dos nombres que estuvieron a un paso de llegar al ‘Romántico Viajero’: Jordan García y Facundo Sanguinetti quienes tuvieron a detalles de arribar al club, pero en la U no pudieron deshacerse de Christopher Toselli.

Por esto, todo da a indicar que en el próximo mercado, en la Universidad de Chile irán con todo para conseguir a un nuevo portero, en la que los ‘Azules’ ya podrían estar viendo a nuevos candidatos

Peric deja un gran candidato al arco de la U

Peric apuesta por Bravo para la U | Foto: Photosport

En las últimas horas, el ex futbolista Nicolás Peric ocupó su espacio en el progama ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta y le dejó un importante nombre en bandeja para reforzar el arco de la Universidad de Chile: el joven portero de Huachipato, Christian Bravo.

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“Él está pintado para la U para pelearle a Gabriel (Castellón) y por todo esto, el daño que hacen, él si es un jugador comprable para la Universidad de Chile“, declaró.

Para Nicolás Peric, el joven golero de Huachipato es hoy en día un importante nombre que podría aparecer para poder reforzar el arco de la Universidad de Chile en un futuro no muy lejano.